Djokovic schreef het ATP-toernooi van Parijs op zijn naam door in de finale te winnen van Daniil Medvedev, die zijn kwelgeest vormde onderweg naar de Golden Slam. Medvedev zette de Serviër de voet dwars door de finale van de US Open overtuigend naar zich toe te trekken. Djokovic kreeg geen enkele kans.

Er werd door sommigen verwacht dat de verloren finale in New York een breekpunt zou vormen voor Djokovic, maar hij blijkt zichzelf al snel weer bij elkaar te hebben geraapt. In Parijs, zijn eerste toernooi na de US Open, wint hij de finale - uitgerekend van diezelfde Medvedev - en pakt daarmee weer een aantal records: de Serviër sluit voor de zevende keer het jaar af als #1 van de wereld (een record dat hij al deelde met Pete Sampras) heeft nu de meeste ATP Masters toernooien ooit gewonnen (37, een record dat hij deelde met Rafael Nadal).

Nu is de vraag: kan hij Roger Federer en Rafael Nadal in aantal Grand Slam overwinningen definitief voorbij steken? Het antwoord volgt in 2022 of misschien wel later. In de tussentijd vindt Henin het een goed idee als er wat meer erkenning kan worden opgebracht voor de vele grootse en vaak nu al ongeëvenaarde prestaties die Djokovic neerzet.

Karakter

“Novak is uniek. Echt uniek. Ik denk dat het echt tijd wordt dat mensen zich eens realiseren wat hij allemaal presteert. Natuurlijk is er respect. Nu wordt het tijd voor erkenning. Je kunt Djokovic niet leuk vindt, er zijn veel mensen niet zo onder de indruk van zijn karakter, maar wat hij allemaal doet en voor elkaar krijgt, is fenomenaal. Hij is een echte kampioen. Er zijn niet veel tennissers die kunnen terugslaan zoals hij doet”, aldus onze Eurosport-expert Henin.

De Belgische won in haar loopbaan zeven Grand Slam-titels en voerde in totaal 117 weken de WTA-ranglijst aan, maar ook haar cijfers vallen in het niet bij die van Djokovic. En dat zegt iets, want Henin staat te boek als kampioene. Veel tennissers kunnen slechts dromen van het succes dat Henin heeft gekend.

Ze weet dus ook als geen ander wat Djokovic ervoor moet doen en laten om zo succesvol te zijn als hij is. En hoe moeilijk het is om te bereiken wat hij (heeft) bereikt. “We dachten dat zijn diskwalificatie tijdens de US Open van 2020 sporen zou nalaten… Hetzelfde dachten we na de kansloos verloren finale op Roland Garros tegen Rafael Nadal. En we dachten het ook na zijn recente nederlaag in New York, maar ik denk dat dit laatste verlies in zekere zin nodig was. Hij kon even op adem komen, herstellen en weer een beetje mens worden.”

“De manier waarop hij verloor in New York was bijzonder omdat hij misschien nog nooit zo geliefd was bij het publiek, terwijl hij precies op dat moment zwaar klop kreeg. Maar het verbaast me niks om deze wederopstanding te zien. Er is geen tweede speler als Djokovic op de tour. Er zit niemand zo vol passie als hij. Dat gebruikt hij om nieuwe records na te jagen. Het wordt tijd dat we erkennen dat hier een grootheid aan het werk is. Wat Djokovic doet, is echt uniek. Exceptioneel.”

Volledige overgave

“Alle kampioenen houden van competitie en strijd. Van uitdagingen. Maar Novak? Ik denk dat dit voor hem nog meer geldt dan voor anderen. Hij oogt weer fris. Ik denk dat Djokovic iemand is die veel over zichzelf nadenkt. Hij heeft het in zich om te analyseren wat er gebeurt, na te denken en ook aan zichzelf te werken. Hij is niet zomaar een harde werker. Nee, hij geeft zich echt volledig over.”

“Op die manier investeert hij onwijs veel in zichzelf. Dat helpt hem. Novak is bezeten. Het meest van iedereen. Een sporter gaat graag een uitdaging aan. Djokovic niet. Hij gebruikt een uitdaging om een deel van zijn persoonlijkheid te tonen. Hij accepteert dat tegenspoed er ook bij hoort. Misschien houdt hij zelfs wel van tegenspoed. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Maar meer dan een ander.”

Het lukte Henin tot drie keer toe om een kalenderjaar af te sluiten als beste tennisster, maar dat is nog niets vergelijken met Djokovic: voor de zevende keer is hij de beste. De allerbeste. Henin vindt het echt ongelooflijk dat de Serviër dit keer op keer voor elkaar krijgt. “Je moet voor jezelf limieten blijven verleggen. Ga maar weer eens op zoek naar nieuwe uitdagingen. Wat is de trigger om toch weer die motivatie op te brengen? Novak weet die trigger telkens te raken.”

“Novak is hongerig. Hij heeft altijd honger naar meer. Nog steeds. Er staat natuurlijk een vraagteken achter zijn deelname aan de Australian Open, maar hij wil nog meer Grand Slam winnen. Er zijn nog meer records om te breken en zolang er nog nieuwe records in het verschiet liggen, blijft Djokovic competitief.”

