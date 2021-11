Is je broer op dit moment de beste Zverev ooit?

“Ja absoluut. Vergeleken met zijn laatste overwinning in de ATP Finals in 2018 speelt hij beter, volwassener, slimmer en is hij als tennisser een stuk completer geworden. Hij is de beste Zverev die er tot dusver is geweest, maar kan zelfs nog beter worden.”

Waar heeft hij zijn spel het meest verbeterd?

“Zijn volleys zijn het meest verbeterd, maar hij leest het spel ook beter: hij weet wanneer hij moet aanvallen of zich terugtrekken. De variatie in zijn slagen is ook een stuk beter geworden en op dit moment beweegt hij goed. Tegen Medvedev liet hij een perfecte balans zien tussen aanvallen en de kalmte bewaren. Er zaten veel tempoverschillen in zijn spel, maar alles was gecontroleerd.”

Heeft je broer afgerekend met het ‘Medvedev-trauma’?

“Misschien dat hij een trauma had hoor, maar ik zie dat niet zo. Na afloop keek ik opnieuw hoe hij zijn wedstrijden verloor tegen de Rus. Meestal had het ermee te maken dat ‘Sascha’ niet honderd procent fit was. Medvedev was dan in topvorm, terwijl ‘Sascha’ moe was of een kleine blessure had of hij speelde gewoon niet zijn beste tennis.”

“Zelfs in de finale in Turijn was ‘Sascha’ vermoeider dan zijn tegenstander. De halve finales waren qua inspanning niet met elkaar te vergelijken. Medvedev speelde tegen Ruud vroeg op de dag, terwijl mijn broer tegen Djokovic speelde tot laat in de avond en weinig tijd had om te herstellen. Hierdoor is zijn prestatie nog indrukwekkender.”

Is hij nog steeds zo kwetsbaar op de tweede service?

“Het gaat redelijk goed op dit moment en maakt minder fouten dan een jaar geleden. Zodra hij de bal opgooit en hij is gefocust dan gaat het wel goed. Ik kan aan zijn voorbereiding zien of de bal in of uit gaat. Ik ken hem zo goed. Ik weet hoe hij zich dan voelt. Hierdoor weet ik of ik hem moet kalmeren omdat hij nerveus is of dat ik hem moet aanvuren om tot het gaatje te gaan. Zelfs al is de invloed van buitenaf beperkt, ik probeer toch input te geven.”

Boris Becker zegt dat de strijd om de nummer één-positie over niet al te lange tijd zal gaan tussen Djokovic, Medvedev en Zverev. Ben jij het met hem eens?

“Vergeet ook Tsitsipas niet. Hij was enorm goed een halfjaar gelden. Ik geloof ook dat iemand als Rublev roet in het eten kan gooien voor anderen. We moeten ook zien hoe het komend seizoen met Nadal gaat. Komt hij terug of niet? Hoe zal zijn gravelseizoen gaan? Als je het mij vraagt bestaat de ‘nieuwe’ topvier uit Djokovic, Medvedev, ‘Sascha’ en Tsitsipas. Dat is slechts mijn gevoel hoor, dingen kunnen natuurlijk altijd veranderen.”

Wat heeft Alexander liever? De nummer één-positie of een Grand Slam-overwinning?

“Waarschijnlijk zegt hij ‘beide’. Het zou natuurlijk in theorie kunnen dat je nummer één wordt zonder Grand Slam-titel, maar dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. In de laatste twintig jaar heeft volgens mij alleen Marcelo Ríos dat gepresteerd.”

“Ik weet het: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar als je ziet hoeveel Master-toernooien ‘Sascha’ heeft gewonnen en dat hij al twee keer wereldkampioen is geweest dan zou dat genoeg moeten zijn voor een Grand Slam-overwinning. Hij is een van de tien spelers die meer dan een keer wereldkampioen is geweest. Hier zitten spelers bij als McEnroe, Borg, Becker en Sampras.”

