Tiafoe begon sterker aan de partij dan Goffin, bij wie de service er nog niet helemaal lekker op zat. De Amerikaan brak de Belg bij een stand van 2-1 en serveerde zelf ijzersterk. De nummer 24 van de wereld kreeg in de hele eerste set geen breakpunt tegen, en dus was setwinst voor de Amerikaan een logisch gevolg.

In de tweede set kwam Goffin beter uit de startblokken. De Belg brak Tiafoe in diens eerste servicegame, maar werd weer teruggebroken toen hij de set kon uitserveren. Goffin hergroepeerde zich gelukkig in de tiebreak, die hij met maar liefst 7-1 won.

Vanaf dat moment was het Goffin die de wedstrijd meer en meer ging dicteren. Daarnaast maakte Tiafoe steeds meer unforced errors en haperde zijn service steeds vaker. De derde set ging met 6-2 naar de voormalige nummer zeven van de wereld en dankzij een break op 4-4 in de vierde set kon Goffin de wedstrijd gaan uitserveren. Op het tweede setpunt was het raak voor de 31-jarige Belg, die voor het eerst in de derde ronde van Roland Garros staat sinds 2019.

