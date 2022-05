Roland-Garros

Medvedev werd in zijn allereerste servicegame direct gebroken door Djere, die bekend staat als een sterke gravelspeler. De Rus herstelde zich echter snel van de opgelopen break door zijn tegenstander twee keer achter elkaar te breken.

Ook in de tweede set waren er genoeg break te noteren. Eerst brak Medvedev Djere meteen in diens eerste opslaggame, maar de nummer twee van de wereld werd meteen weer terugebroken. Toch was het elke keer Medvedev die in de belangrijke momenten aan het langste eind trok. Djere had genoeg kansen, maar kon de bal steeds net niet het laatste zetje geven.

In de derde set zette het patroon van de twee vorige sets zich gewoon door. De eerste drie games, waaronder een enorm lange game op 1-1, waren allen breaks, maar telkens weer was het Medvedev die op de beslissende punten wat extra's kon geven. Hij won de wedstrijd in stijl door Djere te breaken.

"Wilde interview in Frans geven"

Na afloop van de partij hoopte Medvedev het interview in het Frans te kunnen geven, maar doordat Mats Wilander geen Frans spreekt, moesten de twee in het Engels met elkaar spreken.De Rus sprak zijn teleurstelling daarover uit. "Allereerst ben ik erg teleurgesteld in je Mats. Ik dacht ik dat in het Frans kon praten tegen het publiek. Je moet echt gaan werken aan je Frans."

Laslo (Djere) was vandaag eigenlijk de betere van ons twee, maar gelukkig kon ik vechten voor elk punt en op de punten dat het moest de bal nog een extra keer over het net krijgen. Het was een hele zware wedstrijd en ik ben echt heel blij dat ik heb gewonnen."

Toen ik opmerkte dat Laslo er een beetje doorheen zat, zei ik tegen mezelf dat ik hem in lange rallies moest houden. Ik kon niet precies zien wat het was, of hij nou kramp had of een andere blessure. Hij nam de bal daardoor erg snel en daardoor maakte hij veel winners, maar ook veel fouten. Ik was er niet gerust op, want een break is zo ongedaan gemaakt, helemaal op gravel. Als hij me had teruggebroken krijgt hij misschien weer wat energie, vergeet hij zijn pijn en gaat het publiek hem wat meer steunen. Ik probeerde er gewoon elk punt voor te gaan en gelukkig besliste ik de wedstrijd al op 5-3."

Roland Garros | "Ben teleurgesteld in je Mats" - Grappende Medvedev neemt Wilander op de hak

