Roland Garros | Ongelukkige blessure weerhoudt Tsonga van comeback in laatste wedstrijd

Tegenstander van Tsonga op Court Phillipe Chatrier van Roland Garros was de als zevende geplaatste Casper Ruud. Een uitstekende gravelspeler die al meerdere graveltoernooien op zijn naam heeft staan.

Toch maakte Tsonga er een geweldige show van, zoals alleen hij dat kan. Hij maakte het de Deen met zijn bekende harde groundstrokes enorm lastig. De eerste set draaide uit op een tiebreak, waarin de Fransman uiteindelijk aan het langste einde trok. Het publiek ging na het benutten van het setpoint volledig uit zijn dak, en de Fransman speelde daar goed op in.

Ruud slaat terug

Ook de tweede set draaide uit op een tiebreak, maar dit keer was Ruud daarin de sterkste. De Deen denderde in de derde set door, won 'm met 6-2 en het verzet van Tsonga leek daarmee gebroken. Maar zoals zo vaak probeerde de Fransman zich vanuit geslagen positie terug te vechten, en dat lukte hem met verve.

Bij een 5-4 achterstand op zijn eigen service moest Tsonga er alles aan doen om een break te voorkomen, en uiteindelijk pakte hij zijn eigen servicegame.

Gejuich en tranen

Het gejuich dat losbarstte nadat Tsonga op love de service van Ruud brak was oorverdovend, maar paradoxaal genoeg bleek de klap waarmee hij de break forceerde ook zijn einde te betekenen. Er schoot na die forehand iets in zijn schouder, wat niet meer te redden viel.

Ruud brak terug om zo een tiebreak te forceren en won daarna de tiebreak zonder een punt te verliezen. Aan de carrière van Tsonga komt een einde, want voorafgaand aan Roland Garros had de Fransman aangekondigd dat het graveltoernooi zijn laatste zou zijn.

Eremoment op de baan

Nadat de partij was afgelopen toonde Ruud zijn klasse door Tsonga de gelegenheid te bieden om het Parijse publiek voor een allerlaatste keer te bedanken. Daarna kwamen andere Franse spelers zoals Benoit Paire, Gaël Monfils en Gilles Simon op de baan en waren er mooie woorden van de grote vier.

Ook werd er op de grote schermen van Court Phillippe een mooi clipje getoond met alle hoogtepunten uit de glorieuze carrière van Tsonga, waaronder zijn winst op Federer en Djokovic op Roland Garros.

Illustere carrière

Tsonga kan terugkijken op een prachtige carrière met vele geweldige hoogtepunten. Zo won de Fransman maar liefst 18 titels in het enkelspel, waaronder het ABN AMRO World Tennis Tournament in 2017. Op hardcourt won Tsonga liefst 17 van zijn 18 titels in totaal. Zijn enige andere zege behaalde hij op gravel tijdens het ATP-toernooi van Lyon in 2017.

Daarnaast heeft de Fransman prima resultaten op Grand Slams behaald, zonder er eentje te winnen. Een runner-up plek op de Australian Open is de beste prestatie op een Grand Slam voor de Fransman. Daarnaast behoort hij tot een klein groepje spelers dat Roger Federer op Wimbledon heeft verslagen. Tsonga versloeg de Zwitser in de kwartfinale van 's werelds bekendste Grand Slam in 2011. Daarnaast won de flamboyante Fransman op Roland Garros ook van Federer en Djokovic.

