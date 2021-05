Waar Bertens voorheen vaak heerste op het gemalen baksteen in Parijs, was daar vandaag geen sprake van. Vooral in de eerste set grossierde de Nederlandse in unforced errors, waardoor de Sloveense nummer 73 van de wereld relatief gemakkelijk de eerste set binnen kon slepen: 1-6.

Dat Bertens haar strijdplan moest veranderen was duidelijk, en haar nieuwe plan om meer te variëren leek te werken. Ze bracht Hercog in de tweede set vaker in de problemen, dwong ook meer fouten af bij haar tegenstandster, en pakte de tweede set overtuigend met 6-3.

Dankzij een break vroeg in de derde set leken alle seinen op groen te staan voor Bertens, maar ze kon haar goede spel niet doortrekken. Er slopen weer meer fouten in haar spel en op beslissende momenten gaf de Wateringse niet thuis. Een break in de negende game gaf uiteindelijk de doorslag, waarna Hercog de wedstrijd kon uitserveren.

Door de uitschakeling zijn er nu nog twee Nederlanders actief in Parijs. Later vanmiddag komt Aranxta Rus in actie voor haar eersterondepartij tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu. Botic van de Zandschulp, die gisteravond na een lange vijfsetter knap won van de Pool Hubert Hurkacz, komt woensdagochtend weer in actie voor zijn tweederondepartij tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 46 van de wereldranglijst. Beide partijen zijn live te volgen op Eurosport en via de Eurosport Player.

