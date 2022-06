Nadal speelde zijn veertiende finale op court Philippe-Chatrier en won voor de veertiende keer, om ook nog eens de oudste winnaar ooit te worden op het Parijse gravel. Andre Gimeno was slechts 34 jaar oud toen hij in Roland Garros in 1972 won, Nadal vierde vrijdag zijn 36ste verjaardag.

Wie dacht dat de sleet er langzaam opzit bij Nadal heeft het mis. En flink ook. Nadal zat bij de loting in het moeilijke deel van het schema, waardoor hij in de kwartfinale stuitte op Novak Djokovic en in de halve finale op Alexander Zverev. Nadal versloeg Djokovic en stootte na drie uur tennis – en nog geen twee volledige sets – door naar de finale toen Zverev geblesseerd raakte aan de enkel.

Ad

Geen wapens

Roland-Garros Roland Garros | Gauff verliest voor tweede keer in twee dagen tijd een Grand Slam-finale 4 UUR GELEDEN

De partijen tegen Djokovic en Zverev waren echte wedstrijden, die finale tegen first timer Ruud was dat niet. Beide spelers tennisten niet op de toppen van hun kunnen, maar Nadal had een veel hoger basisniveau om op terug te vallen dan de Noor, die niet echt over wapens beschikte om het Nadal moeilijk te maken. Op het vlak van vastheid had Nadal niets te vrezen.

Op korte punten had Ruud nog we leen kansje, maar zodra een rally langer duurde van vijf slagen, viel de balans uit in het voordeel van Nadal. Ruud leek in de tweede set eventjes vat te krijgen op Nadal en sloeg een gaatje richting 1-3, maar leverde direct zijn eigen service weer in om vervolgens geen game meer te winnen. Met een dubbele fout leverde hij de tweede set in en het bleef daarna tot en met matchpoint eenrichtingsverkeer.

Tijdens de dertien gewonnen finales hoefde Nadal nooit tot het uiterste te gaan – hij speelde geen enkele vijfsetter – en ook tegen Ruud was het pleit vervolgens snel beslecht. Zo episch als de vijfsetter tegen Daniil Medvedev was om als eerste de 21 gewonnen Grand Slams te claimen, zo standaard verliep de eindstrijd tegen Ruud; een echte wedstrijd was het geen moment.

Roland Garros | Geblesseerde Zverev komt terug naar de baan om op te geven en Nadal te feliciteren

Wimbledon

De grote vraag is vooral wat de toekomst nu brengt voor Nadal. Iedereen weet dat hij zijn langste tijd heeft gehad en dat zijn chronische voetkwetsuur nog altijd veel zorgen baart, maar na dit dominante optreden neemt de hoop toch weer toe dat dit niet één van de laatste kunststukjes was van de Spanjaard.

De verwachting is dat binnenkort meer duidelijk wordt over de toekomstplannen. Over amper drie weken begint Wimbledon alweer – waar toppers als Medvedev en Zverev ontbreken – en voorlopig ligt Nadal op schema voor een Calendar Slam, maar zijn fitheid zou wel eens het grootste obstakel kunnen zijn.

Waar kijk je?

Voor tennis tijdens Grand Slams ben je aan het juiste adres bij Eurosport. Je kon dankzij discovery+ zelfs genieten van iedere bal op iedere baan bij Roland Garros en hetzelfde recept geldt voor Wimbledon, dat 27 juni van start gaat.

Roland-Garros Roland Garros | Gauff verliest voor tweede keer in twee dagen tijd een Grand Slam-finale 4 UUR GELEDEN