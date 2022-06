Roland Garros | “Het is beter als je niet weet hoeveel injecties” - Nadal speelde met verdoofde voet

“Als ik er zelf al niet in had geloofd, had ik hier waarschijnlijk niet gestaan”, reageerde Nadal op de vraag van Eurosport hoe groot de verrassing voor hem is om wederom te winnen op het Parijse gravel. “Maar ik ben wel degelijk verbaasd, want iedereen weet dat mijn voorbereiding niet optimaal was.”

Nadal kon zo’n zes weken lang niet trainen vanwege een stressfractuur in zijn rib en had ook weer grote problemen met zijn voet. “Het is echt heel lastig geweest”, onthult hij. Sinds zijn optreden in de tweede ronde zorgde de voet weer voor grote problemen, veel pijn en problemen met lopen.

Dokter

“Ik weet niet zo goed hoe ik het in het Engels moet zeggen, maar mijn voet was verdoofd. Ik heb injecties in mijn zenuw gehad van de dokter die bij me was. Mijn voet sliep als het ware. Daardoor kon ik blijven spelen. Hoeveel injecties ik heb gehad? Misschien is het maar beter als je dat niet weet.”

Nadal vertelde in aanloop naar de finale nog dat als hij de keuze had tussen een veertiende overwinning op Roland Garros of een nieuwe voet had zonder te hoeven nadenken zou kiezen voor een nieuwe voet. Zo erg zit het hem dwars, ook in het dagelijks leven.

Tweede set

Inhoudelijk terugkijkend op de finale denkt Nadal dat hij de genadeslag uitdeelde vroeg in de tweede set. Casper Ruud wist een 1-3 voorsprong te nemen, maar liet zich meteen breaken waarna hij in het vervolg geen game meer won.

“Tijdens de game waarin ik werd gebroken, speelde ik ongelooflijk slecht. Het was een drama. Ik had een beetje geluk door meteen weer in te lopen. Dat was voor mij erg belangrijk en voor Casper een beetje minder, denk ik. Het spijt me voor Casper, maar het was leuk om de finale tegen hem te spelen. Hij was zeer strijdvaardig en wordt steeds beter. Wellicht zien we hem in de toekomst met deze trofee staan.”

