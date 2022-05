Nadal schreef historie door tijdens de Australian Open zijn 21ste Grand Slam te winnen en leek weer eens ouderwets onverslaanbaar, maar die reeks kwam ten einde als gevolg van fysieke tegenslag. Er was sprake van problemen met de ribben, maar vergeet ook de chronische voetblessure niet.

Nadal beschouwt zichzelf niet als tijdelijk, maar chronisch geblesseerd en weet na een zoveelste rentree op 35-jarige leeftijd niet of er nog veel meer in het vat zit. Normaal spreekt ‘Rafa’ hier niet zo openlijk over, maar na zijn derde vijfsetter ooit op het Parijse gravel ging het masker eventjes af.

Voetblessure

“Ik sta in de kwartfinale van Roland Garros en dat doet me deugd. Ik geniet ervan dat ik hier nóg een extra jaar ben. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van iedere partij weet dat het mijn laatste kan worden, op Roland Garros en van mijn carrière. Dat is gewoon de situatie waar ik in zit.”

“Ik heb echt weer veel te stellen gehad met mijn voet. Ik weet niet wat er de komende tijd gebeurt met mijn carrière, dus ik probeer er maar zoveel mogelijk van te genieten en te vechten om mijn droom in leven te houden”, luidt de weinig optimistische boodschap van Nadal.

“Ik hoop iedere keer weer dat ik een nieuwe kans krijg om op het hoogst mogelijke niveau te tennissen en dan moet ik vanaf daar weer verder kijken”, vervolgt hij. Nadal speelde voor zijn prachtige triomf op de Australian Open vijf maanden lang geen wedstrijden en ook nu scheelt er altijd wel iets aan.

Djokovic

Dat klinkt niet als de beste voorbereiding op een zware kwartfinale met Djokovic, die juist steeds beter in zijn ritme komt nadat hij begin dit jaar nog door diverse toernooien werd geweerd op basis van zijn ongevaccineerde status. Als de partij in de avondsessie wordt gepland, maakt dit de uitdaging op langzamer gravel nog groter.

Ook Eurosport-expert Chris Evert vreest dat het einde nadert voor Nadal. “Hij klinkt vermoeid. En ik wil niet zeggen dat hij uit elkaar begint te vallen, maar je ziet dat het steeds zwaarder wordt. Iedere partij, iedere training hakt erin. Ik heb groot respect voor Nadal omdat hij op zijn 35ste nog steeds wereldtop is, maar het moment dat hij stopt, komt echt naderbij. Ik geef hem nog hooguit twee of drie jaar als actieve speler.”

