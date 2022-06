Premium Tennis Rafael Nadal - Casper Ruud 15:00-20:00

De finale van Roland Garros begint zondag rond de klok van 15:00 uur. Vlak voordat de eerste bal wordt geslagen, openen we ook officieel dit liveblog. Het commentaar bij de wedstrijd wordt verzorgd door Kristie Boogert.

Rafael Nadal

Rafael Nadal is de absolute topfavoriet in deze finale. Onderweg moest de Spanjaard al afrekenen met de nummer één van de wereld: Djokovic. In de halve finale leek er een kraker van een wedstrijd te onstaan tegen Zverev. Na drie uur tennis was de tweede set niet eens uitgespeeld, maar toen sloeg het noodlot toe en ging de Duitser door zijn enkel.

Mocht Nadal deze editie van Roland Garros winnen dan heeft hij maar liefst 22 Grand Slams gewonnen, waarvan veertien keer Roland Garros. Dat is toch wel de bevestiging dat Nadal de echte 'Goat' is van het tennis.

Casper Ruud

Casper Ruud staat voor het eerst in zijn leven in de finale van een Grand Slam. Dat deze dan direct ook tegen Rafael Nadal zou zijn had de Noor nooit verwacht. Ruud noemt zichzelf een 'superfan' van Nadal.

Als tiener keek hij al naar de wedstrijden van Nadal in de hoop ooit zo goed te kunnen tennissen. 24 sets later staat hij tegenover de Spanjaard in de finale van Roland Garros.

