Er staan ​​momenteel 36 mannen en 16 vrouwen uit Oekraïne op de WTA- en ATP-ranglijst, samen met honderden Russen, waaronder de nieuwe nummer 1 bij de mannen Daniil Medvedev . Onder de Oekraïners op de WTA Tour is Dayana Yastremska, die in haar geboorteplaats Odessa was toen de oorlog begon.

Yastremska, de nummer 128 van de WTA-ranglijst, zegt dat ze met haar jongere zus naar Frankrijk is gevlucht via Roemenië, waarbij ze haar ouders in Oekraïne heeft achtergelaten.

Ad

“Na twee nachten in de ondergrondse parkeergarage te hebben doorgebracht, besloten mijn ouders koste wat kost om mij en mijn zusje Oekraïne uit te sturen!” schreef ze vrijdag op Instagram.

Tennis IOC wil dat geen enkele sporter of ploeg uit Belarus en Rusland nog kan deelnemen 2 UUR GELEDEN

Een dag later deelde ze een bericht waarin ze zei: “Moe, maar mijn zus en ik zijn veilig. Bedankt Frankrijk. Oekraïne blijf sterk. We missen je Thuis, mama en papa.”

Sergiy Stakhovsky

Voormalig Oekraïens tennisser Sergiy Stakhovsky heeft gezegd dat hij bereid zou zijn om voor zijn land te vechten. Stakhovsky is vooral bekend van zijn fameuze zege op Roger Federer tijdens Wimbledon 2013. "Natuurlijk zou ik vechten, het is de enige reden waarom ik probeer terug te komen", vertelde hij aan Sky News.

"Ik heb me vorige week aangemeld voor de nationale reserve. Ik heb geen militaire ervaring, maar ik heb wel privé-ervaring met een geweer. Mijn vader en broer zijn chirurgen, ze zijn gestrest, maar ik spreek ze vaak. Ze slapen in de kelder."

Na zijn aankondiging kreeg Stakhovsky van over de hele wereld veel support. Ook Raemon Sluiter, tegenwoordig werkzaam als coach van Tallon Griekspoor, sprak zijn bewondering uit over de moedige Rus.

Prijzengeld naar slachtoffers

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina heeft gezegd dat ze zich bedroefd voelt voor vrienden en familie in haar land terwijl het conflict met de Russische troepen voortduurt. In een exclusief gesprek met Barbara Schett zegt de 27-jarige dat ze zich 'nutteloos' voelt.

Svitolina zal daarom de komende weken zelf financiële hulp naar haar thuisland sturen: "Ik heb besloten dat ik het prijzengeld van de toernooien hier in Mexico en de VS zal schenken aan het Oekraïense leger en aan humanitaire hulporganisaties. Zo kan mijn land helpen. Dit is op dit moment het juiste om te doen. Ik wil gewoon iets doen en mijn land helpen", zei de in Odessa geboren Svitolina.

Tennis | "Er is meer wat we kunnen doen" - Svitolina bedroefd over oorlogssituatie in thuisland

Tennis Tennis | Medvedev als nummer één - “Kinderen mogen ondanks oorlog niet stoppen met dromen” 6 UUR GELEDEN