Na te zijn uitgeschakeld in het dubbelspel tijdens het Mexico Open ging Alexander Zverev volledig door het lint. Hij sloeg zijn racket kapot op de scheidsrechters stoel, slechts enkele centimeters onder de voet van de umpire.

De Duitser werd door de organisatie meteen uit het toernooi gezet, waarnaast hij ook een boete ontving en hij bovendien het prijzengeld en ATP-punten moest inleveren.

Zo liet Mats Wilander zich al kritisch uit over de straf. In zijn ogen was een schorsing niet gek geweest en nu heeft Nadal zich in soortgelijke bewoordingen uitgelaten.