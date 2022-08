Zverev lijdt aan diabetes type-1, een niet te behandelen auto-immuunziekte. Mensen met dit type diabetes moeten hun leven lang insuline bijspuiten, omdat hun eigen lichaam dit niet tot nauwelijks aan maakt.

Zverev laat weten dat hij een voorbeeld wil zijn voor andere mensen met diabetes. Hiervoor richtte hij een Alexander Zverev stichting op. De stichting kent als ondertitel: ‘Een slag tegen diabetes.’

“Ik wil laten zien dat je ondanks deze ziekte veel kan bereiken. Ik wil een voorbeeld zijn voor mensen met deze ziekte, maar ik wil er ook voor kinderen zijn en hen laten zien dat je met veel bewegen kan voorkomen om diabetes te krijgen”, zegt de olympisch kampioen van Tokio 2020.

“Tot zover weten weinig mensen dat ik diabetes heb. Ik was altijd bang voor mijn tegenstanders die zich hierom sterker zouden voelen. Op dit moment is dat anders en maak ik me geen zorgen meer.”

Zverev zit op dit moment geblesseerd thuis na een blessure aan zijn enkel die hij opliep in de halve finale van Roland Garros. “Ik ben me ervan bewust dat niet alle kinderen zoveel geluk hebben als ik. Ik wil daarom iets teruggeven aan andere betrokkenen en hen op weg te helpen.”

De stichting die Zverev opricht wil geld ophalen om projecten voor jongeren te kunnen financieren. Deze projecten hebben als doel een gezonde levensstijl te stimuleren. Mischa Zverev, Alexanders broer, heeft de leiding over deze stichting.

