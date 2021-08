Tokio 2020

Bencic won zaterdag haar eerste gouden medaille, waarmee ze geschiedenis schreef voor Zwitserland. Maar de vele uren op de tennisbaan in Tokio hebben hun tol geëist voor Bencic. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Viktorija Golubic in 5-7, 1-6 van het Tsjechische duo Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova.

De eerste set ging gelijk op tot 5-5, daarna maakte het Tsjechische tweetal de break die direct leidde tot setwinst. Het begin van de tweede set verliep moeizaam voor de Zwitsersen. Bencic mocht de tweede set beginnen, maar verloor direct haar service. Doordat de Tsjechen hun servicegame wel behielden, keken de Zwitserse dames vroeg in de set aan tegen een achterstand. Die achterstand liep ook nog eens hard op. Na dertien minuten in de tweede set stond het al 3-0.

Belinda Bencic met haar goude medaille, behaald in het enkelspel in Tokio. Foto: Getty Images

Set twee zat vol breaks. Het Tsjechische duo verloor de vierde game, waardoor ze de Zwitsersen een kans gaven om terug te komen in de wedstrijd. Maar de service liet het duo uit Zwitserland echt volledig in de steek, waardoor de achterstand alsnog groeide naar 1-4. Ook de vierde servicegame ging verloren. Doordat het Tsjechische tweetal maar een servicegame verloren zag gaan, behaalden de nummers een van de plaatsingslijst de tweede set binnen met 6-1.

Het goud voor Siniakova en Krejcikova was de achtste medaille voor Tsjechië. Het zilver betekende een tweede medaille in het dubbelspel voor Zwitserland. Op de Spelen van Beijing in 2008, waren het Roger Federer en Stan Wawrinka die het goud wisten te bemachtigen door in de finale van de Zweedsen Simon Aspelin en Thomas Johansson te winnen.

Roger Federer

Bencic won zaterdag haar singlefinale in drie sets van Marketa Vondrousova. Na afloop vertelde ze dat ze voor de wedstrijd een aanmoediging had gekregen van Roger Federer. “Vandaag is een goede dag om je dromen waar te maken”, schreef de twintigvoudig Grand Slam-winnaar.

Of Bencic ook zondag een bericht van de grootmeester heeft ontvangen, is niet bekend. Mocht het zo zijn dan heeft het niet hetzelfde effect gehad als een dag eerder.

Weg naar de medailles

De Tsjechische bereikte de finale door in de halve finale te winnen van Veronika Kudermetova en Elena Vesnina, de bedwingers van Bertens en Schuurs. Daarvoor waren ze te sterk voor de nummer zes geplaatst Barty/Sanders. Het Zwitserse duo won vervolgens in de halve finale van Laura Pigossi en Luisa Stefani uit Brazilië. De wedstrijd om het brons, was al gespeeld en ging tussen de Brazilianen en Kudermetova/Vesnina. Het brons ging verrassend naar de Pigossi/Stefani met 4-6, 6-4, 11-9.

Nederlands tennis

In het damesdubbelspel kwamen Kiki Bertens en Demi Schuurs in actie. De vriendinnen wisten niet verder te komen dan een tweede ronde. Kudermetova en Vesnina trokken in de match-tiebreak aan het langste eind. Dit betekende het einde van de loopbaan van Bertens.

