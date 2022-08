Tegenover het AD hield Griekspoor zich na zijn verloren partij niet in. "Het was oké, het was speelbaar. Het betekent niet dat je zo'n niveau mag laten zien. Dat was schandalig. Het gevoel was gewoon heel ver weg. Dit was mijn slechtste wedstrijd ooit, op alle vlakken."

"Ik kom van ver en mocht niet veel van mezelf verwachten, maar wel veel meer dan dit. Het was kloten, veel meer kan ik er niet over zeggen."

Na de verloren eerste set leek Griekspoor zichzelf op te richten. Hij stond een break voor, maar daarna kwam de klad er wederom in bij de Nederlander, die zes games op rij inleverde. "Ik hoop niet dat dit mijn standaardniveau wordt, want dan heb ik een groot probleem."

