C. Burel vs A. Sabalenka | US Open
Enkel - vrouwen | 3e Ronde | 03.09.2022 | USTA Billie Jean King National Tennis Center
Gepland
C. Burel
C. Burel
A. Sabalenka (6)
A. Sabalenka (6)
03/09
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Clara Burel - Aryna Sabalenka Samenvatting

Spelersoverzicht

Clara-Burel-headshot
ClaraBurel
Frankrijk
Frankrijk
  • WTA klassement131
  • WTA punten471
  • Leeftijd21
  • Lengte-
  • Gewicht-
Aryna-Sabalenka-headshot
ArynaSabalenka
Belarus
Belarus
  • WTA klassement6
  • WTA punten3470
  • Leeftijd24
  • Lengte1.82m
  • Gewicht-

Statistieken

Recente wedstrijden

C. Burel

A. Sabalenka

Gerelateerde wedstrijden

Enkel - vrouwen / 3e Ronde

A. Riske-Amritraj (29)
A. Riske-Amritraj (29)
X. Wang
X. Wang
Start vanaf 17:00
L. Samsonova
L. Samsonova
A. Krunic
A. Krunic
Start vanaf 17:00
M. Keys (20)
M. Keys (20)
C. Gauff (12)
C. Gauff (12)
Start vanaf 18:00
I. Swiatek (1)
I. Swiatek (1)
L. Davis
L. Davis
03/09
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Stand

SpelersPtn
1
I. Swiatek
8605
2
A. Kontaveit
4360
3
M. Sakkari
4190
4
P. Badosa
3980
5
O. Jabeur
3920

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