C. Burel vs A. Sabalenka | US Open
Enkel - vrouwen | 3e Ronde | 03.09.2022 | USTA Billie Jean King National Tennis Center
Gepland
C. Burel
A. Sabalenka (6)
03/09
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Clara Burel - Aryna Sabalenka Samenvatting
Spelersoverzicht
ClaraBurel
Frankrijk
- WTA klassement131
- WTA punten471
- Leeftijd21
- Lengte-
- Gewicht-
ArynaSabalenka
Belarus
- WTA klassement6
- WTA punten3470
- Leeftijd24
- Lengte1.82m
- Gewicht-
Statistieken
Recente wedstrijden
C. Burel
A. Sabalenka
Gerelateerde wedstrijden
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Stand
|Spelers
|Ptn
|1
|8605
|2
|4360
|3
|4190
|4
|3980
|5
|3920