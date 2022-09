Frances Tiafoe zei te hopen op een uitputtingsslag tussen Alcaraz en Sinner, aangezien hij in de halve finale aantreedt tegen de winnaar. De Amerikaan kreeg zijn zin, want het laatste punt werd na een mooie inhaalrace van Alcaraz pas gespeeld om 03:00 uur in de New Yorkse nacht.

Aan dat laatste punt ging ruim vijf uur episch tennis vooraf, waarmee Alcaraz - Sinner (ook pas 21 jaar) direct in de geschiedenisboeken wordt bijgeschreven. Nooit eindigde een partij op de US Open zo laat. En wat een partij was het! Zelfs in de vijfde set moest Alcaraz een break achterstand ongedaan maken.

Rivaliteit

Alcaraz versus Sinner kan wel eens de rivaliteit van de toekomst worden, voor zover dat in het heden nog niet het geval is. De Italiaan trok op Wimbledon nog aan het langste eind, nu was het de beurt aan de Spanjaard.

De twee deden weinig voor elkaar onder, getuige ook de cijfers op het scorebord: 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3. Onderweg maakte Alcaraz zelfs een punt met een achterwaartse slag, iets wat eigenlijk helemaal niet kan.

Ruud

De gedroomde opvolger van Rafael Nadal had zichzelf ten doel gesteld om dit jaar een Grand Slam te winnen en ligt nog altijd op koers, ook om de nieuwe nummer één van de wereld te worden.

Daarvoor moet hij behalve met Tiafoe in de halve finale ook afrekenen met Casper Ruud, want de Noor is nog net zo goed in de race voor die eer. Ruud staat in de halve finale tegenover Karen Khachanov.

