Na afloop kon Alcaraz nauwelijks bevatten dat hij daadwerkelijk een grandslam gewonnen had: "Het is ongelofelijk om deze trofee in mijn handen te hebben en de nummer 1 van de wereld te zijn. Het is iets waar ik altijd al van gedroomd heb toen ik begon met tennissen. Ik heb hard gewerkt om hier te komen en het is een heel speciaal moment voor me dat ik nooit meer ga vergeten."

Toch had het weinig gescheeld of de zenuwen waren Alcaraz te machtig geworden: "Ik won de eerste set natuurlijk en daarna voelde ik dat Ruud tactisch wat veranderingen had doorgevoerd. Toen werd ik een beetje nerveus, maar daarna werd ik weer rustig en kon ik weer beter gaan spelen."

Niet alleen Alcaraz was blij met de overwinning, ook Alex Corretja is in de wolken: "Ik ben erg emotioneel. Niet alleen voor Carlos, maar voor het tennis in zijn geheel. Ik vond het een soort viering van tennis, van sport en van de houding van allebei de spelers om zo hard mogelijk te vechten als ze konden."

"Hij was moe en raakte een beetje in paniek bij bepaalde punten, maar aan het einde van de dag heeft hij een manier gewonnen om te winnen en dat is het meest belangrijke. Voor iemand van negentien jaar oud heeft hij de situatie fantastisch afgehandeld", aldus de oud-tennisser.

