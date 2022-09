Swiatek is dit seizoen met afstand de beste speelster van de WTA Tour. Ze won zeven toernooien, waaronder Roland Garros en de US Open. Onderweg vestigde ze nog een record met 37 gewonnen wedstrijden op rij en inmiddels is het gat met de nummer twee van de ranglijst gigantisch.

Sinds de topdagen van Serena WIlliams is een dergelijke dominantie niet meer gezien in het vrouwentennis en Swiatek ziet de Amerikaanse als voorbeeld van hoe ze een aura om zichzelf heen kan creëren om tegenstanders te imponeren.

"Dat is iets waar ik niet altijd gebruik van maak. Serena heeft laten zien hoe je dat doet. Omdat ze zo lang aan de top stond, gebruikte ze die druk als intimidatie. Daardoor zorgde ze ervoor dat wedstrijden voor haar makkelijker werden, zeker aan het begin", zo vertelt Swiatek aan de WTA.

Swiatek wil vaker het voorbeeld van Serena volgen: "Ik denk dat ik het een aantal keer heb kunnen doen, maar ik wil het vaker doen. Ik ben me er zeker bewust van dat ik die intimidatie op een goede manier wil gebruiken."

Career Grand Slam

Swiatek heeft nu twee van de vier grand slams gewonnen en dus wordt er meteen gepraat over een mogelijke carreer Grand Slam als doel. Hiervoor moet de Poolse de Australian Open en Wimbledon nog zien te winnen: "Dat is altijd een droom geweest, maar ik ga me er niet te veel mee bezighouden, want je ziet hoe vaak er in tennis onverwachte dingen gebeuren. Ik ga vooral verder met leren en ik focus me op het proces."

De Australian Open winnen lijkt op papier geen probleem, aangezien Swiatek zojuist in New York bewees uitstekend op hardcourt te kunnen spelen en dit jaar nog de halve finale haalde in Melbourne. Wimbledon wordt echter een ander verhaal. Swiatek kwam in Londen nooit verder dan de vierde ronde.

De Poolse erkent dat Wimbledon het grootste struikelblok zal worden: "Ik ga er wel voor, want ik heb altijd gezegd dat het de droom is. Ik denk alleen dat ik nog beter op gras moet worden om het echt als doel te stellen."

