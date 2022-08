Volgens Griekspoor gaat het de juiste kant op qua herstel: "Het gaat goed nu. Ik ben vorige week in Winston-Salem geweest om kwalificatie te spelen. Daar was ik uiteindelijk heel erg blij mee. Ik heb vier wedstrijden kunnen spelen. De eerste twee wedstrijden had ik echt heel zwaar, vooral fysiek qua longen en benen. Het was iets te vers allemaal na corona."

"Vervolgens heb ik in het hoofdtoernooi twee goede wedstrijden gespeeld. Het werd elke dag beter. Ik heb veel kunnen trainen en veel uren kunnen maken. Op hoeveel procent ik zit, vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat ik op de goede weg ben en dat ik er dinsdag klaar voor ben", aldus de Nederlander.

Niet lang geleden had Griekspoor nog erg weinig vertrouwen in het toernooi: "Als je vorige week aan me had gevraagd of ik volgende week vijf sets zou spelen, had ik nee gezegd. Toen voelde ik me heel matig lichamelijk. Daarna voelde ik me wel wat beter, dus vandaar ook de keuze om naar Winston-Salem te gaan. De warmte en de vochtigheid in en proberen potten te spelen en zo lang mogelijk op de baan te staan om zo het lichaam weer in beweging te krijgen."

Zes dagen in bed

Griekspoor had het flink te pakken door corona: "Ik heb zes dagen echt heel erg ziek op bed gelegen. Ik sliep zestien uur per dag en kon niet eten en drinken en ik heb megahoge koorts gehad. Ik ben me gewoon heel beroerd gevoeld. Daarna heb ik in Nederland weer getraind, maar die opbouw was heel erg rustig, want na een half uur had ik het al zwaar."

Griekspoor hoopt dan ook stiekem dat hij het karwei tegen Coria in drie sets kan klaren: "Ik hoop niet dat het vijf sets wordt, maar als dat zo is, zie ik het ook goedkomen. De longinhoud is vooral waar ik een jasje uit heb gedaan. Ik heb zes dagen geslagen en ik ben vier kilo afgevallen, maar het gaat beter en beter, dus hopelijk blijft dat zo."

Een voordeeltje voor de Nederlander is dat hij Coria niet op zijn favoriete ondergrond treft. "Ik denk dat ik normaal gesproken ook niet bang voor hem ben op gravel, maar ik denk dat je zo'n jongen liever treft op hardcourt dan ook gravel. Dat is heel simpel. Ik sta de ballen goed te raken, dus ik heb er alle vertrouwen in."

