Tennis is een relatief zeer dure sport. Trainingen voor goede jeugdspelers kosten duizenden euro's en er moeten veel kilometers overbrugd worden om naar toernooien te komen.

En om er je brood mee te verdienen moet je eigenlijk wel in de top-150 van de wereld staan, want anders kost een carrière meer dan dat het oplevert.

Ad

Juist daarom is het verhaal van Frances Tiafoe zo speciaal.

US Open US Open | "Heb iedereen in de steek gelaten" - Kyrgios teleurgesteld na uitschakeling in New York EEN UUR GELEDEN

Sierra-Leone

De ouders van Frances Tiafoe, Constant & Alphina, zijn geboren Sierra Leone. Ze emigreerden naar de Verenigde Staten nadat er in het West-Afrikaanse land een burgeroorlog uitbrak, en ontmoetten elkaar uiteindelijk in een buitenwijk buiten de hoofdstad Washington, waar Frances werd geboren.

Maar zonder opleiding, geld en familie in de buurt was het leven niet gemakkelijk. De moeder van Frances vond uiteindelijk werk als verpleegster en zijn vader werd werknemer bij een bouwploeg die een nabijgelegen sportfaciliteit aan het bouwen was. Dit is waar het interessant wordt.

De faciliteit die de vader van Frances heeft helpen bouwen, is het Junior Tennis Champions Center, en is één van de beste trainingsfaciliteiten voor jeugdtennis in de VS. En aangezien de vader van Frances geweldig werk leverde, huurden ze hem in als fulltime bewaarder zodra de bouw voltooid was.

Een 16-jarige Frances Tiafoe op het Junior Tennis Champions Center. Foto: Getty Images

Kantoor

Maar de vader van Frances wilde nog wat extra bijverdienen, dus hij had twee banen. Overdag zorgde hij dat het complex er spik en span uitzag en 's nachts onderhield hij de gravelbanen .

Dus gaven ze hem een ​​extra kantoor van 140 vierkante meter om in te slapen. En terwijl hun moeder nachtdiensten draaide, sliepen Frances en zijn broer daar ook.

Frances en zijn broer sliepen op de ene klaptafel, terwijl hun vader aan de andere sliep. Frances bracht talloze uren door in de faciliteit en toen hij vijf jaar oud werd, kon zijn vader hem gratis laten inschrijven bij de tennisschool. De rest, zoals ze zeggen, is geschiedenis.

Op achtjarige leeftijd zag jeugdcoach Misha Kouznetsov potentie in Tiafoe en hij stemde ermee in om hem fulltime te coachen. Ze reisden samen naar toernooien, Tiafoe steeg in de gelederen en won uiteindelijk de prestigieuze Orange Bowl in Florida. Hij maakte toen zijn professionele debuut op 17-jarige leeftijd.

Frances Tiafoe heeft nog geen Grand Slam gewonnen, maar intussen hij heeft meer dan 6 miljoen aan prijzengeld verdiend,staat hij op plek 26 van de wereldranglijst en staat hij vanavond in zijn eerste Grand Slam-kwartfinale van zijn carrière, nadat hij twee dagen geleden één van de grootste tennislegendes in een vol Arthur Ashe Stadium wist te verslaan.

US Open | Tiafoe zorgt voor daverende verrassing en schakelt topfavoriet Nadal uit

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | "Heb iedereen in de steek gelaten" - Kyrgios teleurgesteld na uitschakeling in New York EEN UUR GELEDEN