De Spaanse coach sloot na de zege van zijn pupil aan bij landgenoot en Eurosport-analist Alex Corretja om de zege te vieren. Daar vertelde hij dat er nog meer in het vat zit voor de nieuwe US Open-kampioen.

"Ik heb hem verteld dat ik hem pas op 60 procent zie. Hij kan nog veel dingen verbeteren. We weten allebei dat we moeten blijven werken"

"Je moet op hoog niveau blijven werken en spelen op de toernooien om te blijven winnen", zei de Spanjaard, die zelf op de US Open in 2003 de eerste plaats op de wereldranglijst bereikte. "Als je eenmaal nummer één bent, is het allesbehalve voorbij. Eigenlijk begint het harde werken dan pas", voegde Ferrero eraan toe.

Honger naar meer

Alcaraz was ook vastbesloten om te blijven verbeteren. "Hier heb ik van gedroomd als kind. Het is iets waar ik heel hard voor heb gewerkt samen met mijn team en mijn familie.

Voor nu ga ik genieten van dit moment, maar tuurlijk ben ik hongerig naar meer. Ik wil jaren in de top blijven."

“Ik was wel een beetje moe. Alleen ik zeg altijd dat er tijdens een finale op een toernooi geen tijd is om moe te zijn. Je moet alles geven wat je in je hebt en dat is ook weer iets waar ik heel, heel hard aan heb gewerkt.”

