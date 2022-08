"Ik denk niet dat iemand tegen Nick Kyrgios zou willen spelen. Vooral omdat de sfeer op de US Open Nick in de kaart speelt. Het is New York, het gaat hen om de show, en Nick is een garantie voor show", aldus Corretja.

Corretja vervolgt. "Het publiek zal van hem houden, hij zal van het publiek houden. Het is moeilijk om tegen iemand te spelen die zich laat afleiden. Nick is in zijn eigen wereld. Want meestal word je ongeconcentreerd en moe als je je laat afleiden. Met Nick is het precies het tegenovergestelde."

"Hij is er klaar voor om het weer geweldig te doen. Ik denk dat de ervaring die hij had op Wimbledon een enorme boost voor hem is geweest. Het moet hem vertrouwen geven dat hij het niet alleen op Wimbledon kon, maar ook in de toernooien in de zomer."

Zonnebril

"Het is denk ik misschien wel goed dat hij verloor van Hurkacz in Montreal en Fritz in Cincinnati. Ik denk dat hij op hardcourt zijn ritme heeft gevonden. Hij liet zien dat hij nog steeds de beste kan zijn op deze ondergrond met de winst in Washington en hij zal in New York fris aan de start verschijnen."

"Corretja denkt dat je als tegenstander van Kyrgios een moeilijke tijd tegemoet gaat. "Als hij die atmosfeer aan het creëren is, heb je bijna een zonnebril nodig om in de focus te blijven. Je wilt eigenlijk niet naar hem hoeven kijken. Als je dat namelijk niet doet, dan bepaalt hij wat er op de baan gebeurt."

"Hij is zo'n gevaarlijke speler en we gaan vanaf nu alleen nog maar goede dingen van hem zien tot het einde van zijn carrière, dat is een ding wat zeker is", aldus de Spaanse Eurosport-analist.

