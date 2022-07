Djokovic ging vorig jaar in het Arthur Ashe Stadium op voor een Calendar Slam, maar verloor in de finale van Daniil Medvedev en sindsdien is het keer op keer maar de vraag of we hem terugzien op de baan. Dit heeft niet met kwaliteit of blessures te maken, maar alles met de keuze van de Serviër om geen coronaprik te halen.

Na het missen van de Australian Open wordt de kans met de dag groter dat Djokovic ook in New York verstek moet laten gaan. “De US Open stelt vaccinatie niet verplicht, maar wij volgen wel de opstelling van de overheid van de Verenigde Staten”, laat de organisatie weten bij het vrijgeven van de inschrijflijst.

Coronaprik

De opstelling van de overheid houdt het volgende in: buitenlanders zijn welkom in de Verenigde Staten, maar dan moeten ze wel gevaccineerd zijn. Djokovic is dat niet en is ook absoluut niet van plan om een coronaprik te halen. Liever mist hij opnieuw een Grand Slam.

De opstelling van zowel de Amerikaanse overheid als Djokovic zelf betekent dat de zaak langzaam begint vast te lopen. Niet alleen voor de US Open trouwens, ook de mogelijke voorbereiding gaat compleet overhoop.

“Als Djokovic zijn mouw niet oprolt en geen coronaprik laat zetten, kan hij niet meedoen”, aldus de directeur van het ATP-toernooi in Montreal. Canada hanteert dezelfde inreisregels als de Verenigde Staten. De gevolgen strekken ver, want als gevolg van een verloren rechtszaak is het ook nog maar de vraag of Djokovic mag meedoen aan de Australian Open van 2023.

McEnroe

Djokovic zelf hield er direct na zijn triomf op het heilige gras van Londen al rekening mee dat hij niet in het vliegtuig richting Amerika hoeft te stappen. “Waar en wanneer ik maar kan, wil ik tennissen. Maar dan moet wil wel toestemming krijgen. Als ik niet mag meedoen, blijf ik thuis. En dan vergaat heus de wereld niet.”

John McEnroe ontpopte zich de laatste dagen als hoeder van Djokovic. Hij vindt het belachelijk dat de grootheid de US Open waarschijnlijk mist. “Er moet een oplossing te verzinnen zijn. Laat Djokovic naar Amerika komen en meedoen. We gaan toch niet meemaken dat Amerikaanse politici het slechte voorbeeld van Australië volgen…?”

