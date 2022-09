De weg naar de kwartfinale ligt open voor Williams. De Amerikaanse treft in de derde ronde, met de Australische Ajla Tomljanovic, de nummer 46 op de WTA-ranglijst. In een eventuele vierde ronde wacht vervolgens Liudmila Samsonova (35e van de wereld) of Aleksandra Krunic (96e van de wereld).

Zelf bekijkt de afzwaaiende Williams het ronde per ronde. “Alles is vanaf nu een bonus. Ik ben hier en ik geniet ervan. Ik heb al heel veel mooie dingen gedaan en vandaag dacht ik ‘Serena je hebt al gewonnen, speel gewoon vrij’ en dat heb ik ook gedaan."

Hoogtepunten Williams - Kontaveit - US Open

Favoriet voor de titel

Waar de Amerikaanse de druk bij zichzelf probeert weg te halen, bombarderen anderen Williams direct tot favoriet voor de titel. Zo ook Eurosport-expert Mats Wilander. “Ze speelt heel goed, ze verslaat de nummer twee van de wereld. Ik sta versteld.”

“Ik ben verrast dat ze dit presteert, maar we hebben Serena dit al vaker zien doen op Grand Slams. Ze wint een partij, dan wint ze er twee en dan veranderen alle verhoudingen en is ze een van de grote favorieten”, vertelt Wilander.

Sterke Australische

In de derde ronde wacht Ajla Tomljanovic. De Australische versloeg eerder dit jaar nog Paula Bodosa op het WTA-toernooi van Cincinnati. De partij staat aanstaande vrijdag rond vijf uur op de planning.

