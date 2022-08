De US Open is de enige Grand Slam waar twee verschillende soorten ballen worden gebruikt voor de heren- en damestoernooien. De vrouwen spelen op Flushing Meadows met lichtere ballen dan de mannen.

Dit is een nadeel voor hardhitters zoals Swiatek, die hard heeft uitgehaald naar de organisatoren van de US Open. De Poolse nummer één van de wereld pleit voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen op dit onderwerp.

Meer fouten

"We maken zeker meer fouten met deze ballen", vertelde Swiatek aan de aanwezige pers na haar overwinning op Sloane Stephens in Cincinnati. "Dus ik denk niet dat dit echt leuk is om naar te kijken. Ik weet echt niet waarom ze anders zijn dan die van de mannen."

"Vijftien jaar geleden hadden vrouwen waarschijnlijk wat elleboogblessures omdat de ballen zwaarder waren en daarom hebben ze vrouwenballen gemaakt. Maar op dit moment zijn we fysiek zo goed voorbereid dat ik niet denk dat dit nog zou gebeuren."

"Ik heb het gevoel dat het heel moeilijk is om onze ballen onder controle te houden, maar iedereen heeft dezelfde omstandigheden, dus daar proberen we mee om te gaan. Ik snap eerlijk gezegd niet waarom ze anders zijn."

Verandering

Voorheen gebruikten de toernooien in Noord-Amerika verschillende ballen tijdens verschillende toernooien. Dit jaar is daar verandering in gekomen. Alle evenementen in de Verenigde Staten en Canada gebruiken dezelfde ballen als de US Open.

Dit is echter nog steeds niet consistent met de rest van het seizoen waarin de vrouwen dezelfde ballen gebruiken als de mannen. "Ik vind die ballen verschrikkelijk, vooral na drie wedstrijden heel hard spelen, worden ze steeds lichter."

"Uiteindelijk kun je niet eens serveren aan 170 kilometer per uur, want die ballen gaan als een gek vliegen. Ik vind ze behoorlijk slecht."

