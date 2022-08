Het had de afscheidswedstrijd van Serena Williams kunnen zijn. Na bijna 25 jaar tennis spelen op het hoogste niveau liet de 40-jarige in een afscheid in Vogue cryptisch weten dat ze na de US Open stopt met tennissen.

De Amerikaanse organisatie had dan ook groot uitgepakt om de ‘greatest of all time’, te eren. Het meest spectaculaire waren echter niet de gelikte filmpjes of de mooie speeches. Het meest indrukwekkende was het tot de nok toe gevulde Arthur Ashe stadion. Een recordaantal van 29.402 mensen was in de avondsessie naar het tennispark gekomen om mogelijk afscheid te nemen van de grootheid.

Ook Bill Clinton is aanwezig in het stadion, rechts achter hem maakt skiester Lindsay Vonn een foto Foto: Eurosport

Naast de grootheid op de baan was ook de tribune gevuld met grootheden. Rapper Queen Latifah, oud-president Bill Clinton, presentatrice Katie Couric, modeontwerpster Vera Wang, model Bella Hadid, oud-bokser Mike Tyson, acteur Hugh Jackman en zangeres Rebel Wilson waren afgekomen op de gedenkwaardige wedstrijd. Filmmaker Spike Lee mocht het munt opgooien verrichten.

Een vrijwilliger maakt een selfie met topmodel Bella Hadid Foto: Getty Images

Outfit

Al deze beroemdheden zagen Williams op de baan verschijnen in een prachtige jurk die speciaal voor haar ontworpen was. Het tennisjurkje was gebaseerd op de jurken die kunstschaatsers dragen tijdens wedstrijden. Net als bij kunstschaatsers was de jurk bezaaid met diamanten pailletten. In haar jurk zaten zes lagen verwerkt, een knipoog naar de zes titels die Williams in New York won.

Waar de ‘Queen’ bij haar eerste US Open in 1998 haar haar vol met kralen zat, waren nu diamantjes in haar gezet. Haar dochter Olympia, zat op de tribune met kraaltjes in haar haar naar haar moeder te kijken.

Huldiging

Na afloop van de wedstrijd werd de grootste tennisster gehuldigd vanwege haar geweldige carrière. Na een filmpje dat werd ingesproken door niemand minder dan Oprah Winfrey kreeg ze een staande ovatie.

US Open | Prachtige tribute en ovatie voor Serena Williams na overwinning in eerste ronde

Ook Billie Jean King, die andere tennislegende en voorvechtster voor vrouwensport in het algemeen hield een toespraak. Ze was in roze gekleed omdat dat de lievelingskleur is van Williams. “Je hebt ons geleerd groot te dromen”, bedankte ze haar landgenote.

US Open | Billie Jean King houdt een prachtige speech voor afzwaaiende Serena Williams

Niet alleen de tenniswereld had oog voor het afscheidstoernooi van Williams. Ook Twitter eerde haar met een speciale hashtag met een geitje. Een verwijzing naar de titel GOAT, Greatest Of All Time.

Hoewel de avond leek op een afscheid is dat nog niet aan de orde. Williams won haar wedstrijd van de Montenegrijnse Danka Kovinic. Ze speelt nu in de tweede ronde tegen de als tweede geplaatste Anett Kontaveit.

