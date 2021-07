In Rio de Janeiro lukte het Nederland nog wel om tot de finale door te dringen. TeamNL eindigde uiteindelijk als zevende. Sanne Wevers was toen de absolute kopvrouw. Zij won uiteindelijk individueel goud op de balk. Dat Wevers deze keer een mindere oefening liet zien, was slecht nieuws voor de Nederlandse ploeg. De regerend olympisch kampioene kwam uiteindelijk tot een score van 13,866. Dit was zelfs niet genoeg voor een individuele finaleplaats.

Meerkamp

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Sanne Wevers mist balkfinale na teleurstellende oefening 3 UUR GELEDEN

Eythora Thorsdottir (52,899) en Lieke Wevers (53,365) lijken bij de meerkamp wel de finale te halen. Zij zijn nog wel afhankelijk van de prestaties van de andere turnsters, later op de dag. Omdat een land niet meer dan twee turnsters per onderdeel mag afvaardigen, is Vera van Pol met 51,733 uitgeschakeld. Nederland behaalde uiteindelijk een totaalscore van 160,263. Met nog één divisie te gaan, bezetten de turnsters daarmee de negende plaats.

Achtste deelname

Bij de kwalificaties was de aanwezigheid van Oksana Chusovitina bijzonder. De 46-jarige Oezbeekse neemt deel aan haar achtste Olympische Spelen.

