De kwalificatie was een voorbode voor de verrassing die vandaag gebeurde. Voor het eerst in tien jaar waren niet de Amerikaanse turnsters, maar de Russische turnsters de besten in de kwalificatie.

Het meest opvallende moment in de teamfinale gebeurde toen het Russische Olympische Comité (ROC) en de Verenigde Staten met het eerste onderdeel sprong bezig waren. De negentienvoudig wereldkampioen en viervoudig olympisch kampioen Simone Biles voerde haar yurchenko met tweeënhalve schroef, de amanar, met een schroef te weinig uit. De sprong had hierdoor een waarde van 5 punten in plaats van 5.8. Na deze teleurstelling besloot ze de wedstrijd te verlaten en het stokje over te geven aan haar drie teamgenoten.

In een reactie na de wedstrijd gaf Biles aan dat het geen fysieke blessure was die haar de wedstrijd liet verlaten. De druk op de alleskunster is te groot: "Ik richt me op mijn mentale gezondheid."

Melnikova

De Amerikaanse vrouwen die in plaats van Biles in actie kwamen haalden niet de scores die Biles wel zou halen op de toestellen. De Russische turnsters maakten van deze mogelijkheid gretig gebruik. Vooral de Russiche Angelina Melnikova blonk uit, al bracht ze haar team wel in de problemen nadat ze van de balk was gevallen. Grote uitblinker aan Amerikaanse zijde was Sunisa Lee die aan haar concurrenten liet zien dat er met haar rekening gehouden moet worden in de meerkampfinale.

Achter de toplanden Amerika en Rusland was het Groot-Brittannië dat verrassend de bronzen plak haalde. Het brons was de eerste medaille sinds de Spelen van 1928 in Amsterdam voor het Britse vrouwenturnteam.

Donderdag staat om 12:50 uur de meerkampfinale op het programma.

