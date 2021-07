Wevers heeft een lastige periode achter de rug. Bondscoach en vader van Vincent Wevers is namelijk beschuldigd van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Vanwege het lopende onderzoek van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) was de coach uit het olympisch begeleidingsteam gehaald.

Wevers won echter een kort geding die hij had aangespannen tegen de gymnastiekunie KNGU. De rechter bepaalde dat de bondscoach niet geweigerd mag worden omdat hij eerder ook al op het EK ‘gewoon’ zijn werk deed.

Gelijk

Bij het hoger beroep dat hierop volgde, werd de turnbond in zijn gelijk gesteld. Dit betekent dat bondscoach Wevers alsnog niet richting Japan gaat. Bram van Bokhoven was oorspronkelijk aangewezen als hoofdcoach.

Samen met Aimee Boorman en Jose van der Veen vormt het drietal nu ook echt het coachteam voor de Spelen in Tokio.

