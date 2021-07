Er is lang afgeteld naar zondag 24 juli, want dit is de dag waarop Simone Biles begint met het najagen van nog meer glorie op de Olympische Spelen. De Amerikaanse kende een wat moeizame en stroeve start van haar olympische campagne.

De algemene verwachting luidt dat de 24-jarige volle bak ten aanval trekt om haar eigen record van vijf medailles nog scherper te stellen. Biles was tijdens Rio de Janeiro 2016 de sterkste met het team en op de onderdelen meerkamp, sprong, vloer en balk. Naast haar succes op de Spelen is ze maar liefst negentien keer wereldkampioen. Het spreekt voor zich dat ze nog veel meer prijzen won.

Het is niet voor niks dat Biles wordt gezien als een echte GOAT: Greatest Of All Time. Mede vanwege haar prestaties op de vorige Zomerspelen zijn nu alle spotlights gericht op de kleine Amerikaanse. Zowel op balk als brug kende ze een moeizame start en moest ze afwachten of een finaleplek een zekerheidje wordt. Slechts de beste acht turnsters per onderdeel plaatsen zich voor de diverse finales.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Nederlandse turnsters missen finale landenwedstrijd 2 UUR GELEDEN

Geen applaus

Ook de vloer ging niet helemaal zoals Biles had gehoopt. Ze vloog na één van haar landingen met beide voeten van de mat. Doordat de moeilijkheidsgraad van haar oefening zo hoog was, werd ze alsnog tweede achter de Italiaanse Vanessa Ferrari. Op de overige onderdelen komt het vast wel goed met die kwalificatie voor de finale.

Helaas voor Biles en de Amerikaanse ploeg volgde er na de diverse oefeningen amper applaus, omdat er helaas geen toeschouwers welkom zijn in de turnhal. Gelukkig werden er alsnog prachtige oefeningen geturnd, ook door de concurrentie uit de hoek van Team ROC (Russisch Olympisch Comité).

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Sanne Wevers mist balkfinale na teleurstellende oefening 5 UUR GELEDEN