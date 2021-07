Grote afwezige in de finale was Simone Biles. De turnster die in de kwalificatie nog de sterkste was, zegde af voor de finale vanwege problemen met haar mentale gezondheid. Eerder verliet Biles de ploegenwedstrijd na een mislukte sprong omdat ze moeite had met de grote druk die op haar ligt. Vanaf de tribune moedigde ze fanatiek haar teamgenoten aan.

De meerkampfinale ging lang gelijk op. De 22-jarige Rebecca Andrade uit Brazilie, die achter Biles tweede werd in de kwalificatie, startte sterk met een sprong met een moeilijkheidsgraad van 6.0. Met een score van 15.400 punten voor haar Cheng sloeg ze een grote voorsprong met haar concurrenten. Op de brug met ongelijke liggers was het juist Lee die zeer goed scoorde. Op balk maakten de twee geen grote fouten. De beslissing zou vallen op het laatste onderdeel vloer.

Op vloer scoorde Andrade in de kwalificatie hoger dan haar concurrente uit Amerika. Een herhaling van haar kwalificatiescore had haar naar goud gebracht, maar twee kleine foutjes kwamen haar duur te staan. Sunisa Lee ging er met het goud vandoor. Achter Andrade werd Angelina Melnikova uit Rusland derde.

Lieke Wevers

Lieke Wevers vervulde in de finale niet meer dan een bijrol. De 29-jarige turnster had zich eerst niet gekwalificeerd voor de eindstrijd, maar een afzegging van de Canadese Ellie Black zorgde ervoor dat ze als eerste reserve toch deel mocht nemen. Ze kon niet verrassen en eindigde na vier teleurstellende oefeningen als 24e en laatste.

Een opvallend moment was er na de eerste routine van Wevers. in de pauze verscheen ze in een ander turnpakje dan ze daarvoor aan had.

