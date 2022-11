Eerder deze week gingen geruchten dat de opvallende rode Budweiser-tenten in de buurt van de stadions naar een minder opzichtige plek verplaatst moesten worden en nu hebben Qatarese officials dus besloten dat er in en om de stadions alleen non-alcoholische drankjes verkocht mogen worden.

"De aanwezigheid van alcohol", zo laat een bron aan Reuters weten, "zou voor de vele fans uit het Midden-Oosten en Zuid-Azië de beleving van het toernooi verpesten."

SPONSORDEAL

Dit besluit twee dagen voor de start van het WK brengt de FIFA in een lastig pakket. Zij heeft namelijk een sponsordeal ter waarde van 72 miljoen gesloten met de Amerikaanse biergigant. Nu FIFA bevestigd heeft dat er geen alcohol verkocht zal mogen worden in en om de stadions, is onduidelijk wat er van deze overeenkomst zal overblijven.

Het is het zoveelste voorbeeld van controverse rond het toernooi in Qatar en dan moeten de wedstrijden nog beginnen. Komende zondag nemen het thuisland en Ecuador het tegen elkaar op in de openingswedstrijd.

WAAR VOLG JE HET WK-NIEUWS?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

