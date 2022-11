Volgens het Amerikaanse statistiekenbureau maken de manschappen van bondscoach Louis van Gaal 9 procent kans om in december in Qatar met de wereldbeker in de handen te staan. Alleen topfavoriet Brazilië - die gisteren zijn eerste wedstrijd met 2-0 won van Servië - doet het daarin beter, zij maken maar liefst 24 procent kans op eindsucces.

De verschuivingen worden onder andere veroorzaakt door de nederlaag in de eerste wedstrijd van Argentinië. Door de verrassende nederlaag tegen Saudi-Arabië wordt de ploeg van Lionel Messi niet meer als grote favoriet gezien en kent ook Nederland een makkelijkere route naar de eventuele finale.

Ad

Naast Oranje doen ook de Spanjaarden het goed in de nieuwe voorspellingen van Gracenote. De wervelende voetbalshow tegen Costa Rica, die met 7-0 werden verslagen, heeft daar ongetwijfeld aan meegeholpen. De Spanjaarden krijgen net als Nederland een winstkans van 9 procent toegedicht.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Dikke enkel Neymar baart Braziliaanse bondscoach Tite geen zorgen 3 UUR GELEDEN

De achttienjarige Gavi mag juichen na zijn fabelachtige doelpunt tegen Costa Rica. Foto: Getty Images

Achtste finale een zekerheid

Gracenote heeft na de eerste speelronde bovendien berekend hoe groot de kans op een achtste finale is voor alle landen. Ook daarin scoort Nederland uitstekend. Door de overwinning op Senegal maakt het Nederlands elftal meer dan negentig procent kans om door te stoten naar de volgen de ronde.

In die achtste finale wacht volgens Gracenote dan naar alle waarschijnlijkheid Engeland of de Verenigde Staten. Statistieken bestaan echter alleen op papier en dus moet Oranje het vanmiddag om 17:00 uur nog wel even waarmaken tegen Ecuador. Eerder op de dag spelen Qatar en Senegal in groep A hun tweede groepswedstrijd.

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Verwachte opstelling Oranje - Klaassen en Timber starten, Memphis invaller 4 UUR GELEDEN