De klasse droop er vanaf dinsdag bij Messi. Nadat hij Argentinië met een snoeiharde penalty op voorsprong had gezet, bleef hij de absolute vedette op het veld. In de tweede helft besliste de speler van Paris Saint-Germain het duel door op weergaloze wijze de Kroatische verdedigers op het verkeerde been te zetten en daarmee Julián Álvarez te bedienen die daarmee zijn tweede treffer van het duel kon maken.

In Buenos Aires werd op dat moment al volop feestgevierd. Duizenden mensen waren samengekomen om op grote schermen de halve finale te bekijken. Toen het laatste fluitsignaal losbarstte, eerden zij de man van de wedstrijd. Minutenlang scandeerden zij de naam van Messi.

Messi's WK

Zondag kan de superster zijn land na 1978 en 1986 de derde wereldtitel bezorgen. Argentijnse media zijn ervan overtuigd dat Messi met zijn team in deze opzet gaat slagen. "Wat er ook gebeurt, het is al Messi's WK", schrijft Clarin. "De beste speler ter wereld gaf een bloemlezing weg die de geschiedenis van het WK ingaat. Hij heeft het team nog nooit zo goed geleid. Hij breekt alle records. De wedstrijd tegen Kroatië was zijn beste ooit op het WK. De magie van Messi zorgde ervoor dat we de finale hebben gehaald. De droom komt steeds dichterbij."

TYC Sports beloonde Messi met het cijfer tien. "Superlatieven schieten tekort. Messi was de regisseur van de wedstrijd. Hij liet de bal dansen tussen de Kroatische benen door. Hij was de ster van een fabuleuze legendarische avond."

Frustratie in Kroatië

Ook in Kroatië zijn de media lovend over het spel van Messi. Daar staat tegenover dat zij vinden dat arbiter Daniele Orsato de Argentijnen in het zadel heeft geholpen. De Italiaan gaf de ploeg een strafschop nadat Alvarez in botsing was gekomen met doelman Dominik Livaković. "Als jullie de titel aan Leo Messi willen geven, doe het dan maar gelijk", schreef 24sata gefrustreerd over de FIFA.

Sportske Novosti was verontwaardigd dat VAR Massimiliano Irrati niet ingreep, net zoals hij dat vier jaar geleden niet deed in de verloren WK-finale tegen Frankrijk. "Het was een hele goedkope goal, typisch Argentijns. Weer was Irrati de VAR en opnieuw deed hij niets. Dat Messi werd gekozen als man van de wedstrijd zegt alles, terwijl Álvarez twee keer scoorde. Het laat zien dat de FIFA vooral Lionel Messi promoot."

Overigens was er bij de sportkrant ook realisme. "Wanneer we net zo hadden gespeeld als tegen Brazilië zouden we nu misschien over de finale schrijven. Maar er was geen echte energie of concentratie. Vermoeidheid speelde de ploeg waarschijnlijk parten."

