Hoewel gastland Qatar zich al een aantal maanden heeft voorbereid op het eindtoernooi in eigen land, was daar in de wedstrijd tegen Ecuador weinig van terug te zien. Al in de derde minuut lijken de Zuid-Amerikanen op voorsprong te komen, maar de VAR weet de Golfstaat nog te redden.

In de zestiende minuut kan ook de videoscheidsrechter niet meer voor een uitweg zorgen als Enner Valencia wordt getorpedeerd door doelman Al Sheeb. Scheidsrechter Daniele Orsata geeft een penalty, de spits van Fenerbache gaat zelf achter de bal staan en schiet zichzelf koelbloedig in de boeken als eerste doelpuntenmaker van dit WK.

Ad

Qatar komt er in de eerste helft niet aan de pas en na de 31e minuut lijkt zelfs een afstraffing te volgen als Valencia na een voorzet van Genk-verdediger Angelo Preciado zijn tweede WK-doelpunt binnenkopt.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Verwachte opstelling Oranje - Noppert eerste doelman EEN UUR GELEDEN

Saaie tweede helft

In de tweede helft lijkt Ecuador wat gas terug te nemen en dat zorgt ervoor dat de echte grote kansen vrijwel uitblijven in het tweede bedrijf. Ook tegen een wat minder fanatiek Ecuador lukt het Qatar niet om in de buurt van doelman Hernan Galindez te komen.

Een zorgeloze overwinning dus voor de Ecuadorianen, maar wel nog met een vervelende nasmaak. In de 77e minuut moet de grote man Valencia namelijk het veld verlaten in Al Khor. De voormalig spits van onder andere Everton en West Ham United hield in een ogenschijnlijk onschuldig duel pijn aan zijn knie over.

In dezelfde poule A is het vandaag aan het Nederlands elftal. Zij spelen om 17:00 uur Nederlandse tijd hun eerste wedstrijd tegen Senegal. De Senegalezen missen sterspeler Sadio Mané , hij komt dit toernooi niet meer in actie.

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | KNVB zwicht onder druk FIFA, Van Dijk draagt OneLove-band niet 3 UUR GELEDEN