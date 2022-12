Het spel van Engeland in de eerste helft leek erg op het spel van Nederland tegen de Verenigde Staten. De Engelsen waren geduldig, lieten zo nu en dan Senegal aanvallen en kwamen er dan op de counter pijlsnel uit. Na twintig minuten was het toch Senegal dat de eerste grote kans kreeg, maar Boulaye Dia schoot van dichtbij over.

Zo'n vijf minuten voor rust was het dan toch raak voor Engeland. In de counter dribbelde uitblinker Jude Bellingham snel door de Senegalese verdediging en legde de bal perfect breed op Jordan Henderson. De middenvelder van Liverpool maakte hiervoor nog maar twee interlandgoals, maar schoof toch koeltjes de 1-0 binnen.

In de laatste minuut van de eerste helft kwam Engeland helemaal op rozen toen Harry Kane oog in oog met Chelsea-doelman Edouard Mendy hard de tweede Engelse treffer tegen de touwen schoot. Het was nog maar het eerste doelpunt van de spits van Tottenham Hotspur op dit WK.

Bukayo Saka gooide met zijn 3-0 de wedstrijd definitief in het slot. Foto: Getty Images

Saka haalt spanning weg

In de tweede helft gaven de wissels van bondscoach Aliou Cissé weg dat Senegal de strijdbijl niet zomaar wilde begraven in Qatar. Hij wisselde maar liefst drie keer in de rust en Pape Guye, Pape Matar Sarr en Bamba Dieng kwamen binnen de lijnen. Ook met de nieuwe krachten kwam Senegal eigenlijk nauwelijks aan het doel van Jordan Pickford.

In de 56e minuut werd de wedstrijd definitief in het slot geschoten als Phil Foden Arsenal-middenvelder Saka bediende en hij koeltjes de 3-0 over Mendy wipte. Engeland voelde toen aan alles dat de wedstrijd in de tas zat, kon zijn spelers sparen en speelde professioneel de achtste finale uit.

Engeland plaatst zich opnieuw voor een kwartfinale op het WK en treft in diezelfde kwartfinale topfavoriet Frankrijk. De Fransen wonnen eerder vandaag overtuigend met 3-1 van Polen en vooral sterspeler Kylian Mbappé lijkt met twee doelpunten zijn topvorm te hebben gevonden. Het duel tussen Frankrijk en Engeland staat aanstaande zaterdag om 20:00 uur op het programma.

