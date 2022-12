Lahoz gaf vrijdag zeventien gele en één rode kaart in de veelbesproken kwartfinale tussen Argentinië en Nederland - een WK-record. In totaal floot de scheidsrechter uit Valencia maar liefst 48 keer, waarvan 30 keer tegen de Zuid-Amerikanen en achttien keer tegen Oranje.

Beide landen worden onderzocht wegens mogelijke schendingen van artikel 12 van de FIFA-code, dat betrekking heeft op wangedrag door spelers en officials.

Ad

Messi boos

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Frankrijk verslaat Engeland dankzij kopgoal Giroud en fatale misser Kane GISTEREN OM 21:00

De hoofdrolspelers van deze beladen voetbalavond eisten zelfs een onderzoek tegen Lahoz . "De FIFA moet het onderzoeken. Zo'n scheidsrechter kun je niet inzetten voor zo'n wedstrijd. Hij is niet op niveau", zei Lionel Messi over de Spanjaard . "Ik ben heel boos. Mensen hebben gezien wat er is gebeurd. Ik denk niet dat het zo had moeten eindigen."

Messi's teamgenoot en penaltyheld Emiliano Martínez ging nog een stap verder: "Hij gaf tien minuten blessuretijd. Hij wilde dat ze gelijk zouden maken. De waarheid is dat hij verreweg de slechtste scheidsrechter is op het WK."

Weghorst

Dankzij een gelijkmaker van Wout Weghorst in extremis gingen beide landen verlengen, waarna penalties uitsluitsel moesten geven. Virgil van Dijk en Steven Berghuis misten de eerste twee strafschoppen namens Nederland, maar omdat Enzo Fernandez zijn poging ook langs de verkeerde kant van de paal verdween bleef Oranje tot de laatste bal in de race. Lautaro Martinez bleef echter kalm en schoot Argentinië naar de halve finale.

Wout Weghorst schiet Nederland in extremis naast Argentinie. Foto: Getty Images

STADIONOMROEPER ARGENTINIË OOK NAAR HUIS

Daarnaast heeft de FIFA ook de Argentijnse stadionomroeper Gerónimo Benavides verbannen van het WK-toernooi. "Helaas heeft de FIFA me vandaag laten weten dat ik niet langer de omroeper zal zijn bij wedstrijden van het nationale team", zei Benavides op Twitter.

Op zijn YouTube-kanaal legde hij zijn volgers de redenen voor zijn uitsluiting uit, die hij zelf omschreef als 'ongegrond'. "Ik volgde het protocol niet. Ik zei de bijnamen van de spelers en liet het stadion zingen. Ik deed het zoals elke Argentijn zou doen: met passie."

Daarom is zijn 'verbanning' voor velen onbegrijpelijk. "Er waren geen onregelmatigheden. Er was niets vreemds aan de hand. Ik heb niemand beledigd, ik heb met niemand gevochten, ik heb niets gegooid, ik heb me niet bemoeid waar dat niet zou moeten. Dat is absoluut niet het geval." aldus Benavides.

WAAR VOLG JE HET WK-NIEUWS?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Marokko verslaat Portugal en is eerste Afrikaanse halvefinalist ooit GISTEREN OM 16:56