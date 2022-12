De wedstrijd kwam langzaam op gang. De twee ploegen waren in de beginfase elkaar aan het aftasten en probeerden vooral niks weg te geven. Rodrigo de Paul had van de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni duidelijk de taak meegekregen om Frenkie de Jong te schaduwen, waardoor de Nederlandse spelmaker moeilijk aan voetballen kon komen.

Ad

Na 34 minuten brak Argentinië de ban en wie anders dan Lionel Messi stond aan de basis. Met een geweldige steekbal splijtte hij de verdediging van het Nederlands elftal en Nahuel Molina, die makkelijk aan de binnenkant voor Blind was gestoken, hoefde de bal alleen maar langs de uitgekomen Andries Noppert het doel in te schuiven.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Dit zijn de opstellingen van Nederland en Argentinië - Bergwijn en Martínez in de basis 7 UUR GELEDEN

PENALTY

Na een uur spelen dreigden de Argentijnen weer voor het doel van Noppert op te duiken, toen Messi weer een splijtende pass in huis had, maar De Pauls voortzetting was slordig, waardoor het gevaar in de kiem gesmoord werd.

Het bleek echter uitstel van executie, want tien minuten later lag de bal plots op de stip. Marcos Acuña werd aan de rand van de zestien zachtjes door Denzel Dumfries op zijn voet getikt en ging gretig naar de grond. Noppert was volkomen kansloos op de feilloos binnengeschoten penalty van Messi.

PLAN B

Op dat moment was Louis van Gaal al overgestapt op plan B en had Luuk de Jong gebracht. Na de 2-0 ging het roer volledig om, want kwam in Wout Weghorst nog een targetman het veld in. Die beslissing pakte 8 minuten voor het einde goed uit, want Weghorst kopte de 2-1.

Dit was het signaal voor de Argentijnen om de wedstrijd definitief lam te leggen en Nederland ging er in mee. De opstootjes volgden elkaar in rap tempo op, waardoor het spel om de haverklap stillag.

De emoties liepen meermaals hoog op in de tweede helft van Nederland-argentinie. Foto: Getty Images

De vlam sloeg volledig in de pan toen Leandro Paredes eerst met een grove charge Nathan Ake onderuit schoffelde en vervolgens besloot de bal eens keihard de Nederlandse dugout in te schieten. Het leverde hem een stevige bodycheck van Virgil van Dijk en de nodige tijdwinst op.

ALSNOG VERLENGING

De wedstrijd leek voorbij, toen Nederland nog eenmaal mocht aanleggen voor een vrije trap. In plaats van op doel te schieten, schoof Teun Koopmeiners tot iedereens verrassing de bal langs de muur in de voet van Weghorst, die uit de draai de bal langs Emiliano Martinez schoof.

Wout Weghorst schiet Nederland in extremis naast Argentinie. Foto: Getty Images

In de eerste helft van de verlenging leken beide ploegen vooral nog te moeten bijkomen van het emotionele slotstuk van de reguliere speeltijd, maar in het tweede kwartier zette de Zuid-Amerikanen flink aan. Een paar keer leken ze dichtbij en in de slotseconden raakte Enzo Fernandez met een geplaatst afstandschot nog de paal, waarna Lahoz al snel affloot voor het einde van de wedstrijd.

Virgil van Dijk en Steven Berghuis misten de eerste twee strafschoppen namens Nederland, maar omdat Enzo Fernandez zijn poging ook langs de verkeerde kant van de paal verdween bleef Oranje tot de laatste bal in de race. Lautaro Martinez bleef echter kalm en schoot Argentinië naar de halve finale.

WAAR VOLG JE HET WK-NIEUWS?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Vermoedelijke opstelling - Oranje begint met Bergwijn, Gakpo en Memphis 13 UUR GELEDEN