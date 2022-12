"Met hem spelen is altijd speciaal gebleven", zegt Frenkie de Jong over de twee seizoenen dat hij samen met Lionel Messi bij Barcelona speelde. De twee konden elkaar op het veld goed vinden en er is wederzijds respect.

Ad

"De Jong is een voetballer met veel kwaliteiten, heel dynamisch. Iemand die continu in beweging is, met zijn voeten denkt", zei Messi over zijn Nederlandse oud-teamgenoot, die hij bovendien een complete speler noemde.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Glik speelt vier dagen na achtste finale alweer Serie B-duel voor Benevento 5 UUR GELEDEN

MESSI STOPPEN

De Argentijn is bezig aan zijn laatste WK en dus zou een nederlaag tegen Nederland een eind maken aan diens droom om ooit wereldkampioen te worden. "Ik gun Messi de wereldtitel", zegt De Jong daarover, "maar onszelf toch meer", voegt hij er snel aan toe.

De Jong werd ook gevraagd of hij als ex-teamgenoot weet hoe hij de legendarische Argentijn moet afstoppen, maar daarop wist hij het antwoord niet. "We weten al 15 jaar waartoe hij in staat is, maar hij weet altijd een antwoord te vinden."

In aanloop naar het duel met Argentinië kreeg De Jong ook een verdrietig verlies te verwerken. Woensdag overleed zijn 80-jarige oma. Op de tribune zal daarom John de Jong, de vader van Frenkie, vanavond ontbreken.

WAAR VOLG JE HET WK-NIEUWS?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Vermoedelijke opstelling - Oranje begint met Bergwijn, Gakpo en Memphis 6 UUR GELEDEN