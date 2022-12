Marokko begon net als dit hele toernooi bijzonder fel aan de wedstrijd. Onder aanvoering van de geweldig spelende Sofyan Amrabat gunden de Marokkanen Portugal - dat wederom zonder Cristiano Ronaldo aan de wedstrijd begon - geen moment ruimte in het Al Thumama Stadion.

De Marokkaanse doelman Yassine Bounou moest in de vierde minuut wel voor het eerst in actie komen na een kopbal van João Félix. De defensie van de Afrikanen werd dit toernooi slechts een keer gepasseerd - een eigen doelpunt van Nayef Aguerd - en ook de Portugezen kwamen in het eerste bedrijf nauwelijks tot grote kansen.

Kort voor rust kwam Marokko zelfs op een 1-0-voorsprong. Yousef En-Nesyri knikte knap raak na een foutje van de Portugese doelman Diogo Costa en zorgde ervoor dat zijn ploeg zonder veel de bal te hebben op voorsprong kwam in Doha.

Marokko stond compact en goed georganiseerd en Portugal ontbrak het aan creatieve ideeën om daar doorheen te spelen. In de laatste minuut van de eerste helft kwamen de Marokkanen echter goed weg toen een voorzet van Manchester United middenvelder Bruno Fernandes pardoes op de lat belandde.

Kort na rust kwam Marokko bijna op een ruimere voorsprong nadat Hakim Ziyech zijn indraaiende voorzet ternauwernood gered zag worden door Costa. In de 51e minuut vond de Portugese bondscoach Fernando Santos het genoeg. Hij bracht Cristiano Ronaldo en Joao Cancelo voor Ruben Guerreiro en Ruben Neves.

Met Ronaldo werd Portugal wel iets gevaarlijker, maar echt zweten deed Marokko nog niet. Daar kwam in het laatste kwartier van de wedstrijd verandering in. Inmiddels was ook AC Milan-aanvaller Rafael Leão binnen de lijnen gekomen en dat zorgde voor iets meer Portugeze dreiging.

In de 83e minuut was het Bounou die voor de zoveelste keer dit toernooi uitgroeide tot de held bij Marokko. De sluitpost tikte de bal katachtig over de lat na een harde uithaal van Felix. De grootste kans voor Portugal was er echter voor de oude rot Pepe. De 39-jarige centrale verdediger kopte in de extra tijd van dichtbij naast.

Marokko - dat inmiddels met tien man stond na een tweede gele kaart voor invaller Walid Cheddira - moest in de laatste minuten van de wedstrijd alle zeilen bijzetten tegen het slotoffensief van Portugal, maar overleefden de storm en voegen zich bij de beste vier landen van de wereld.

Het is daarmee het eerste Afrikaanse land ooit dat de halve finale weet te bereiken van een wereldkampioenschap voetbal. Eerder bereikten onder andere Ghana, Kameroen en Senegal de kwartfinale, maar nooit eerder werd deze door een Afrikaans land gewonnen.

De winst van Marokko betekende tegelijkertijd het verlies van Portugal en Cristiano Ronaldo. De clubloze sterspeler eemt afscheid van het internationale voetbal en ging na afloop in tranen richting de kleedkamer.

Al het nieuws rondom het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

