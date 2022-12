Het leek dankzij Alvaro Morata business as usual te worden met een overwinning voor Spanje waarmee de deur op een kier kwam te staan voor Duitsland. Ondanks dat Spaanse doelpunt in al de twaalfde minuut nam de avond vanaf de start van de tweede helft een heel andere wending.

Japan kwam vol energie de kleedkamer uit, waarna het dankzij uitvallen via Ritsu Doan en Ao Tanaka – ondanks twijfel of de bal bij de voorzet de lijn had gepasseerd – de achterstand omdraaide in een voorsprong van 1-2, waarmee het zichzelf plots catapulteerde naar groepswinst en een plek in de achtste finale.

Ad

Frustratie en wanhoop bij Duitsland, dat roemloos uit het WK vliegt Foto: Getty Images

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Stéphanie Frappart eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit op WK GISTEREN OM 10:15

Costa Rica denkt even aan stunt

De voorsprong van Duitsland tegen Costa Rica, dankzij een doelpunt van Serge Gnabry, was op slag niets meer waard en terwijl Japan plots begon te stunten, scoorde Costa Rica twee goals waardoor het ook mocht hopen op kwalificatie. Yeltsin Tejeda en Juan Pablo Vargas brachten Japan in veilige haven, zoveel was duidelijker. Op basis van doelsaldo ging het niet Duitsland meer lukken, zoveel was ook duidelijk.

Toch was de deur nog niet helemaal in het slot gevallen, want met een eventuele gelijkmaker van Spanje zouden de kaarten in groep E opnieuw anders worden geschud. Dat beseften ook de Duitsers, die nog maar eens aanzetten en snel weer op voorsprong kwamen. Kai Havertz scoorde twee keer, ook Niclas Füllkrug deed een duit in het zakje. Zijn goal werd goedgekeurd door Stéphanie Frappart , de eerste vrouwelijke scheidsrechter op een WK voetbal.

Tussenstand

De stand van zaken bij Costa Rica - Duitsland deed er op dat moment in feite niet meer toe, want de tussenstand (2-4) zou pas van waarde zijn bij een tweede Spaans doelpunt. Die Spaanse treffer bleef echter uit. Japan hield stand en daarmee was de aftocht van Duitsland uit Qatar een feit.

Japan won in een groep met Spanje en Duitsland als enige tweede keer en mag zichzelf poulewinnaar noemen. Spanje deed precies genoeg om als nummer twee mee te gaan naar de laatste zien en voor Duitsland en Costa Rica zit het erop.

Deze treffer van Tanaka gaat de Japanse geschiedenisboeken in Foto: Getty Images

Twee keer op rij

Dat is een hard gelag, vooral voor Hansi Flick en zijn Mannschaft. Voor 2018 waren de Duitsers nog nooit in de groep uitgeschakeld en nu is het al twee keer op rij na drie wedstrijden klaar.

Ook is nu bekend dat Japan in de knockout-fase uitkomt tegen Kroatië, terwijl Marokko wellicht had gehoopt dat zijn groepswinst iets meer waard was geweest. De Leeuwen van de Atlas staan als ‘beloning’ tegenover Spanje.

EINDSTAND GROEP E

1. Japan - 6 punten (+1)

2. Spanje - 4 punten (+6)

3. Duitsland - 4 punten (+1)

4. Costa Rica - 3 punten (-8)

WAAR VOLG JE HET WK-NIEUWS?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

Tokio 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | De favorieten, deelnemers en het speelschema van het voetbal 12/07/2021 OM 10:59