Nederland en Argentinië treffen elkaar op het WK voor het eerst sinds 2014, toen de Argentijnen in de halve finale wonnen na strafschoppen. Ook toen ging de voorkeur van Máxima uit naar het Nederlands elftal van Louis van Gaal, maar viel er dus weinig te juichen.

“Als Nederlandse en koningin van Nederland is Máxima voor Nederland”, zo liet een woordvoerder van de RVD eerder deze week weten in een reactie op gestelde vragen.

Qatar

Máxima werd eerder dit WK tijdens de bijeenkomst ‘Meet the World’ gefeliciteerd met de overwinning in de groepsfase van haar geboorteland Argentinië op Polen (2-0), maar riep toen ook op te juichen voor Oranje.

Als het WK voetbal in Qatar eenmaal toe is aan de halve finale, hoeft Máxima nergens meer rekening mee te houden kan ze vrijuit juichen, maar in de kwartfinale is dat zo simpel nog uit. Het is nog niet duidelijk of dit in het geval van Nederlands succes ook ter plekke in het stadion gebeurt.

Willem-Alexander

Willem-Alexander hoeft uiteraard geen moeilijke keuzes te maken en supportert het Nederlands elftal. Over zijn clubvoorkeur is niet veel bekend, al lijkt Willem-Alexander voor Ajax te zijn. Zo weigerde de koning eens om te poseren met een Feyenoord-shirt.

Ook gaf Willem-Alexander eens aan een goed weekend te hebben gehad, terwijl Ajax nagenoot van een belangrijke overwinning en PSV had verloren.

