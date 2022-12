Kort voor rust wordt het laatste groepsduel van Polen en Argentinië op zijn kop gezet door een penaltymoment voor de Argentijnen. Lionel Messi kopt een voorzet naast, maar wordt daarna licht getorpedeerd door de uitkomende doelman Wojciech Szczesny. De videoscheidsrechter Pol van Boekel twijfelt en roept zijn landgenoot Danny Makkelie naar de kant.

Juventus-doelman Szczesny is ervan overtuigd dat de strafschop niet gegeven gaat worden en durft er zelfs 100 euro op te zetten. "Ik vertelde aan Messi dat er geen penalty zou komen en daar wilde ik geld voor inzetten. De weddenschap is niet legaal en ik zal er wel weggestuurd voor worden", lachte de sluitpost.

Ad

Makkelie besloot na het uitvoerig bestuderen van de herhaling alsnog om een strafschop toe te kennen aan Argentinië. Messi ging zelf achter de bal staan, maar zijn poging werd gestopt door Szczesny. Het is de tweede keer dat de Poolse doelman een strafschop pakt op dit WK.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Polen ten koste van Mexico naar achtste finale na bizarre ontknoping van groep C 17 UUR GELEDEN

Wojciech Szczesny stopt de slecht ingeschoten strafschop van Lionel Messi. Foto: Getty Images

Beide ploegen gaan door

Ondanks de gemiste strafschop keerde Argentinië de wedstrijd in de tweede helft alsnog om. Alexis Mac Allister en Julián Álvarez zetten de Zuid-Amerikanen op een comfortabele 2-0-voorsprong. De Polen houden de schade echter beperkt op 2-0 en dat blijkt net genoeg voor een ticket naar de achtste finales.

De andere wedstrijd in groep C tussen Saudi-Arabie en Mexico eindigde namelijk in 1-2. De Mexicanen stranden daardoor op doelsaldo in de groepsfase. Polen mag het in de achtste finales opnemen tegen topfavoriet Frankrijk. Argentinië speelt aanstaande vrijdag tegen Australië.

Messi hoeft overigens niet te verwachten dat er binnenkort 100 euro wordt bijgeschreven vanaf een Pools rekeningnummer. Szczesny is niet van plan zich aan de weddenschap te houden. "Ik ga het ook niet betalen hoor, Messi hoeft zich niet druk te maken om 100 euro."

Alexis Mac Allister schiet de Argentijnen naar de achtste finales. Foto: Getty Images

Eindstand Groep C

1. Argentinië - 6 punten (+3)

2. Polen - 4 punten (+0)

3. Mexico - 4 punten (-1)

4. Saudi-Arabië - 3 punten (-2)

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Suarez genadeloos voor Ghanezen - "Ik miste die penalty niet" EEN UUR GELEDEN