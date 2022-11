Op het moment dat de rugnummers van alle spelers van het Nederlands elftal op het WK bekend werden gemaakt, gingen de meeste ogen direct naar de verdeling van de keepers. Ajax-goalie Remko Pasveer kreeg nummer 1 toebedeeld en dus werd direct de voorzichtige conclusie getrokken dat Pasveer en niet Bijlow - die nummer 13 draagt - in de basis start tegen Senegal.

Volgens bondscoach Louis van Gaal willen de rugnummers helemaal niets zeggen. "Normaal gesproken bespreek ik dat met de spelers, maar nu niet. Ik heb de spelers gewoon een nummer gegeven die past bij hun leeftijd", legt hij uit.

De opmerking van de bondscoach lijdt in de perszaal tot wat gelach, maar Van Gaal maakt duidelijk bloedserieus te zijn. "Het is geen grapje, ik vertel nooit grapjes op een persconferentie. Er is niets af te lezen aan de rugnummers, ook niet bij de keepers, dat heeft puur te maken met leeftijd", benadrukt hij met afkeurende blik.

Justin Bijlow - hier in actie tegen Lazio - mag ondanks de rugnummers nog hopen op de status van eerste Oranje-doelman. Foto: Eurosport

Fantastische faciliteiten

Het slechte humeur van Van Gaal tijdens de persconferentie komt alleszins niet door de faciliteiten in Qatar, die zijn volgens de coach voortreffelijk. "Dat had ik ook verwacht, aangezien ik hier in 2013 al eens was als trainer van Bayern München."

"Het hotel is fantastisch, de kleedkamers zijn allemaal prima en deze perskamer is ook goed. Het allerbelangrijkste is het trainingsveld en ook dat is top, beter kan gewoon niet", is Van Gaal lovend over de omstandigheden voor zijn staf en zijn spelers.

Airco in stadion

Het Nederlands elftal traint deze woensdagmiddag voor het eerst in Qatar en doet dat op het warmste moment van de dag. "We moeten adapteren, ons aanpassen aan het klimaat", verklaart Van Gaal.

"We hebben als nadeel dat Nederland een koud land, dus het is niet verkeerd om in deze omstandigheden te trainen. Tijdens de wedstrijden is er normaal gesproken airco in de stadions, dus dan is het al een stuk koeler."

Oranje speelt maandag zijn eerste groepswedstrijd tegen Senegal in het Al Thumama Stadion. Airco moet ervoor zorgen dat de temperatuur in het stadion onder controle blijft. Foto: Eurosport

Wereldkampioen worden

Over zijn ambitie is Van Gaal nog steeds duidelijk, hij wil wereldkampioen worden. "ik geloof niet dat we de allerbeste spelers ter wereld hebben, maar ik geloof wel in teambuilding en in tactiek."

"We hebben spelers die het tactische plan van de staf kunnen uitvoeren en dan kun je een heel eind komen. Ik geloof ook in imagineren, als je jezelf kunt inbeelden om wereldkampioen te worden, dan kun je dat ook in het echt bewerkstelligen."

Rugnummers Nederlands elftal

1. Remko Pasveer

2. Jurriën Timber

3. Matthijs de Ligt

4. Virgil van Dijk

5. Nathan Aké

6. Stefan de Vrij

7. Steven Bergwijn

8. Cody Gakpo

9. Luuk de Jong

10. Memphis Depay

11. Steven Berghuis

12. Noa Lang

13. Justin Bijlow

14. Davy Klaassen

15. Marten de Roon

16. Tyrell Malacia

17. Daley Blind

18. Vincent Janssen

19. Wout Weghorst

20. Teun Koopmeiners

21. Frenkie de Jong

22. Denzel Dumfries

23. Andries Noppert

24. Kenneth Taylor

25. Xavi Simons

26. Jeremie Frimpong

Waar volg je het WK-nieuws?

