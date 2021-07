Nederland begon sterk tegen de Australische dames. Nederland kwam snel op een 3-1 voorsprong, maar verspeelde die weer voor het einde van het eerste kwart. In het tweede kwart kon Nederland uitlopen door doelpunten van veel verschillende speelsters. De acht doelpunten voor rust werden door zeven verschillende speelsters gemaakt.

Het Australische waterpoloteam dat derde werd op het wereldkampioenschap van 2019 kon na rust sterk terugkomen. De Nederlandse verdediging liet gaatjes vallen tegen de fysiek sterke tegenstanders die daar dankbaar gebruik van maakten. Het derde kwart eindigde in 10-10. In het laatste kwart kwam Nederland er niet meer aan te pas. Na vier kwarten was de uitslag 12-15.

Woensdag speelt Nederland tegen Europees kampioen Spanje. De groep van Nederland bestaat uit vijf landen, waarvan er vier doorgaan naar de kwartfinales. Nederland hoopt in die kwartfinales grote favoriet Amerika te ontlopen.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Waterpolosters boeken belangrijke overwinning op Spanje EEN UUR GELEDEN

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Dames waterpolo laten zege door vingers glippen tegen Australie GISTEREN OM 15:50