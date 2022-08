Mountainbiken

Parcours

Het mountainbiken wordt ieder jaar technischer en technischer. Zowel het materiaal als het parcours. München is geen uitzondering. Het 4,27 kilometerlange parcours kent 157 hoogtemeters en bestaan uit 15 zones. Onderweg komen de coureurs klimmetjes, afdalingen, stennen, trappen, sprongen, bruggen en wortels tegen. Geen moment mag de focus verslappen. Het aantal rondes is afhankelijk van de snelheid van de coureurs. Er wordt vantevoren uit gegaan van een bepaalde tijdsduur die de race moet hebben. Na de eerste volledige ronde die de coureurs afleggen bekijkt de jury de tijd van die eerste ronde en vervolgens bepalen ze hoeveel rondes er verreden moeten worden.

Favorieten

Nederland maakt met Anne Terpstra een reële kans op een overwinning. Terpstra staat op het moment van schrijven namelijk aan de leiding in het puntenklassement van de Cross-Country algemeen klassement. Met een goede dag kan de Nederlandse daadwerkelijk meedoen voor de eindzege. Haar eerste plek in het puntenklassement betekent wel dat ze al een druk programma achter de rug heeft met een intense periode van wedstrijden in Noord-Amerika en daar komt het Europees kampioenschap dus ook bij.

Bij de mannen is David Nordemann de Nederlandse troef. Geen verrassing, want Nordemann is de Nederlands kampioen mountainbiken.

Programma

De mountainbikewedstrijd van de mannen begint vrijdag 19 augustus om 17.00 uur. Een dag later, zaterdag 20 augustus, mogen de vrouwen aan de bak. Hun startsein klinkt om 12.00 uur. Ook is er deze weken volop actie bij het baanwielrennen en het wegwielrennen

Selectie

Vrouwen:

Anne Terpstra

Anne Tauber

Lotte Koopmans

Sophie von Berswordt

Mannen:

David Nordemann

BMX Freestyle

Parcours

Bij het Freestyle BMX'en krijgen de deelnemers slechts één minuut om te laten zien wat ze in huis hebben. In deze 60 seconden krijgen ze de volledige vrijheid op het parcours. Springend en vliegend proberen de deelnemers stuk voor stuk indruk te maken op de jury. Omdat het parcours in een wat hoger gelegen deel van de stad ligt zie je de deelnemers letterlijk boven de daken uitspringen.

Favorieten

Tom van den Boogaard is in vorm. De Nederlander wist drie dagen geleden nog een derde plek in de wacht te slepen tijdens de BMX Triple Challenge Finales op Silverstone.

Programma

Het Freestyle BMX'en begint donderdag 11 augustus met de kwalificaties. Op vrijdag 12 augustus om 15:15 uur is de finale van de vrouwen en een dag later, zaterdag 13 augustus om 19:00 uur, de finale van de mannen. Het gehele programma van het EK in München vind je hier.

Selectie

Tom van den Bogaard

Levi Weidmann

