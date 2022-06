Faulkner laat met haar zege zien dat ze in uitstekende vorm steekt en een van de grote favorieten voor de eindzege is. De Amerikaanse eindigde vorige week als tweede in de Ronde van Zwitserland nadat ze in een episch gevecht met Lucinda Brand onderuit ging in de laatste bocht van de ronde.

Annemiek van Vleuten die deze ronde won in 2018 en 2019 eindigde als zevende. Net achter Lucinda Brand die als beste Nederlander negen seconden verloor op Faulkner. Van Vleuten won wel tijd op concurrenten Emma Norsgaard 10e, Marta Cavalli 17e. Elisa Longo Borghini eindigde op de vijfde plek. De tijdrit in Cagliari is de eerste van elf etappes in de Giro Donne. Morgen volgt een vrij eenvoudige etappe van 105 kilometer.

Ad

Waar kijk je?

Giro d'Italia Donne Giro Donne | Tsjechische valt van startpodium - “Dit is de nachtmerrie voor elke wielrenster” 4 UUR GELEDEN

De Giro Donne is van 30 tot en met 10 juni live te zien op discovery+

Giro d'Italia Donne Giro Donne | Tsjechische valt van startpodium - “Dit is de nachtmerrie voor elke wielrenster” 4 UUR GELEDEN