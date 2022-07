Van Vleuten reed in het laatste weekend van de Giro Donne op een roze fiets, maar op haar beurt had de 39-jarige, die voor de derde keer de Ronde van Italië won, ook een verrassing voorbereid voor de omkadering van de ploeg, zonder wie ze natuurlijk nooit had kunnen winnen.

Om haar ploeg te bedanken voor het harde werk tijdens het Italiaanse avontuur had Van Vleuten één en ander voorbereid. De hele staf was aan de finish bij elkaar geroepen, waarna de Nederlandse uit twee tasjes de ene na de andere roze trui – en een enkele paarse puntentrui, die ze ook won – tevoorschijn toverde.

Op de truien had de 39-jarige een persoonlijke boodschap geschreven voor het betreffende teamlid, dat een prachtig aandenken kreeg aan een prachtige triomf. Van Vleuten zette haar collega’s van Movistar beurtelings in het zonnetje bij het uitreiken van de truien.

Een enkele keer wees ze op de persoonlijke boodschap die op de trui staat geschreven. Behalve haar eigen roze trui en enkele bokalen nam Van Vleuten op haar beurt haar roze fiets mee naar huis. Die staat nu als het ware in de prijzenkast, tussen nog meer bij elkaar gefietst zilverwaar.

De volgende uitdaging laat voor Van Vleuten niet lang op zich wachten; ze stapt 24 juli alweer op voor de allereerst Tour de France Femmes.

