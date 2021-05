Het peloton start vandaag met drie renners minder vanuit Rovereto, voor een overwegend vlakke etappe. Remco Evenepoel, Nick Schultz en Giulio Ciccone hebben besloten niet meer van start te gaan met het slotweekend van de Giro in zicht. Met Egan Bernal in het roze, Peter Sagan in de puntentrui, Geoffrey Bouchard in de bergtrui en Vlasov als drager van het wit als tweede in het jongerenklassement gaat de 18e etappe van start.

Cavagna is een van de eerste aanvallers en belandt uiteindelijk ook in de kopgroep van de dag. De groep bestaat uit 23 man en namens Nederland is Wesley Kreder vertegenwoordigd. Verder zitten onder andere Roche, Cataldo, Ulissi, Bettiol en Mosca in deze kopgroep. Koen Bouwman probeert ook de oversteek nog te maken, maar Bora-Hansgrohe stelt orde op zaken en laat niemand meer wegrijden.

Het eerste noemenswaardige punt in deze etappe is de tussensprint in Cremona, die gewonnen wordt door Vermeersch, voor Simon Pellaud en Samuele Rivi. De etappe zal echter pas daadwerkelijk losbarsten in de slotfase, als er vier heuvels op het programma staan. Bettiol, Izagirre, Roche, Mosca, Bevin en Oldani komen met zijn zessen over de eerste heuvel en laten zien vandaag in goede doen te zijn. Toch worden ze even later teruggepakt.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Iljo Keisse over opgave Evenepoel: 'Niemand verlaat graag zijn eerste grote ronde' 9 UUR GELEDEN

Het is het teken voor Cavagna om te demarreren, die op zijn kenmerkende stijl solo ervandoor gaat. De achtervolgende groep is teruggebracht naar 15 renners, waarin vooral Bettiol een sterke indruk maakt. Samen met Roche ontsnapt hij uit deze groep, maar Roche kan maar net zijn wiel houden. Bettiol weet Roche af te schudden en komt op de laatste klim bij Cavagna, die nog even probeert aan te haken, maar al snel volledig parkeert. Bettiol is ontketend en mag na de Ronde van Vlaanderen 2019 een tweede grootse zege toevoegen op zijn palmares.

Het peloton heeft ook in de finale geen haast. Bijna 25 minuten na Bettiol bollen ze over de streep, Ineos-Grenadiers op kop met hun rozetruidrager, gevolgd door Bahrein-Victorious en Team BikeExchange. Zonder grote wijzigingen in de klassementen gaat het peloton morgen op weg voor een heuvelachtige etappe met finish op de Alpe di Mera.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Iljo Keisse over opgave Evenepoel: 'Niemand verlaat graag zijn eerste grote ronde' 9 UUR GELEDEN